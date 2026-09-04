Toplam 1 milyon 70 bin 481 kişilik hareketliliğin; 192.461'ini ana liman yolcuları, 878 bin 20'sini transit yolcular oluşturdu.

Yılın başında daha sınırlı olan trafik, turizm sezonuyla birlikte hızla arttı. Ocak ayında 28 bin 625 olan kruvaziyer yolcu hareketliliği, temmuz ayında 314 bin 26'ya yükseldi.

Türkiye limanlarını ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı, 2026 yılının ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481'e ulaştı. Aynı dönemde Türk limanlarına 656 kruvaziyer tipi yolcu gemisi uğradı.

İstanbul Liman Başkanlığına bağlı limanlar ise 119 gemi ve 265 bin 369 yolcu ile Kuşadası'nı takip etti.

İstanbul, 2026 yılının ilk yedi ayında 128.908 ana liman yolcusuyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 28 bin 177 ana liman yolcusuyla Kuşadası, 20 bin 844 ana liman yolcusuyla Çeşme takip etti.

KRUVAZİYER TRAFİĞİ TÜRKİYE'NİN KIYILARINA YAYILMIŞ DURUMDA

Türkiye'nin kruvaziyer performansı yalnızca İstanbul ve Kuşadası ile sınırlı kalmadı.

Marmaris'te 28 gemi ve 78 bin 319 yolcu, Bodrum'da 59 gemi ve 68 bin 633 yolcu, İzmir'de 35 gemi ve 66 bin 398 yolcu, Çeşme'de ise 39 gemi ve 22 bin 866 yolcu hareketliliği kaydedildi.

Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarına yayılan bu hareketlilik, ülkenin kruvaziyer turizminde çok merkezli bir destinasyon yapısına kavuştuğunu ortaya koyuyor.

İstanbul'da ise yeni ana liman programlarının devreye girmesiyle bu büyümenin farklı bir boyuta taşınması bekleniyor. Galataport İstanbul'un kış döneminde de uluslararası kruvaziyer şirketleri tarafından ana liman olarak tercih edilmesi, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde sezonu 12 aya yayma hedefinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'yi uluslararası alanda güçlü bir kruvaziyer merkezi haline getirmek amacıyla GoTürkiye platformu üzerinden hedefli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmalarla Türkiye'nin kruvaziyer destinasyonlarının uluslararası görünürlüğünün artırılması ve ülkemizin küresel kruvaziyer turizmindeki rekabet gücünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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