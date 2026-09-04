Silahlı saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da trafik uygulaması sırasında hain saldırı gerçekleşti. Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde saat 22.50 sıralarında trafik denetimi yapan emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir araca işlem yaptı. İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine ateş açtı.

Fotoğraf: İHA

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırının ardından kaçmak yerine yanında taşıdığı silahla intihar eden Ekrem A. da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın da hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir." denildi.

ŞEHİT POLİSİN ACI HABERİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topatan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. İstanbul Valiliği, polis memuru Topatan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Valilik, "Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN