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Tekirdağ Muratlı'da korkutan yangın: Alevler müstakil evlere sıçramadan son anda söndürüldü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kazımdirik-Turan Mahallesi çıkışındaki kırsal alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler müstakil evler ile inşaat alanlarına ulaşmadan söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ Muratlı'da korkutan yangın: Alevler müstakil evlere sıçramadan son anda söndürüldü!

Tekirdağ'n Muratlı ilçesi kırsalında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kazımdirik-Turan Mahallesi'nin çıkışında Kırkkepenekli Mahallesi yolu üzerindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ Muratlı'da korkutan yangın: Alevler müstakil evlere sıçramadan son anda söndürüldü!-2

Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan alevlerin bölgede bulunan tek katlı müstakil yapılara ve inşaat alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Tekirdağ Muratlı'da korkutan yangın: Alevler müstakil evlere sıçramadan son anda söndürüldü!-3

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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