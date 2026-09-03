Bahçeşehir'de hemşire Ebru Anik'e eski sevgilisinden şiddet

'HER SEFERİNDE BENİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA ZORLA YANINDA TUTTU'

Ebru Anik, "Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça, daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu. Tehdidin boyutları her seferinde o kadar çok arttı ki aileme kadar ulaştı ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Şikâyetimi geri çekmezsem beni, ailemi, kardeşimi öldürmekle tehdit ediyordu ve ben bu yüzden, korktuğum için şikâyetimi geri çekmek zorunda kalıyordum. Ama artık öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Bu cesareti bir ay önce kendimde buldum. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darbedildim. Bu adamı hiçbir şey durduramıyor." diye konuştu.

'UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN KAPIMA GELDİ'

Anik, "Yaklaşık 2-3 ay önce burnum kırıldı. Sonrasında hemen gidip, yani beni tehdit ettiği için hemen gidip şikâyetçi olamadım ama kendisinden gizlice gidip darp raporu aldım. Bir ay önce gittim, tekrar şikâyetçi oldum. Zaten her gün beni tehdit ediyor. Elimde ses kayıtları, mesajlar, her şey var. Uzaklaştırma kararına rağmen de 27 Ağustos tarihinde kapıma geldi. Beni sitenin bütün güvenlik görevlileri ve site sakinleri önünde, yani gündüz apaçık, insanların içinde darbetti. Sabah 06.30'da güvenlikten arandım, misafirim geldiği söylendi. Kim olduğunu sordum, ben misafir beklemiyorum dedim. 'Misafiriniz var, gitmiyor, ısrarcı.' dediler.

Ben de 'Yukarıya yollamayın. Kim ise ben inip bakacağım.' dedim. Ondan sonra indiğimde kendisini gördüm ve polisler benden sürekli delil istediği için videoya çekmeye başladım. Ben sürekli karakola gidiyorum ve şikâyette bulunuyorum ama delil istiyorlar. 'Burnum kırıldı.' dediğimde bile 'Burnunuz kırıkken video var mı?' diyorlar. O sırada içerideki güvenliğe polisi aramasını söyledim. Kendisinin eli kolu çok uzun. Bana sürekli, 'Benim emniyetten tanıdıklarım var, benim elim çok güçlü. Kanıtlayamazsın, edemezsin.' şeklinde sözler söylüyordu. Bunları söylerken bile mesajları var. Hepsinin ekran görüntüleri duruyor." dedi.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA İFADE VERİP ÇIKABİLİYOR'

Anik, "Ben şu anda kendi oturduğum evin sitesinde darbedildim ve ben bu görüntüleri alamıyorum. Yani site bana görüntüleri vermiyor. 'Savcılığa gidip bu şekilde savcılıktan dilekçe alarak görüntüleri polis eşliğinde alabilirsiniz.' dediler. Ben zaten can güvenliğimden endişe ettiğim için evimden bile çıkamıyorum. Savcılığa nasıl gideyim ki? Zaten evimde darbedildim, evimin altında darbedildim, bütün güvenliklerin gözü önünde.

Bu adam ne kanundan ne hukuktan ne adaletten ne uzaklaştırma kararından, hiçbir şeyden korkmuyor. Herkesin içinde bana bunu yapan adam, kimsenin olmadığı yerde beni yakaladığında ne yapar? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Kendi sesimi artık nasıl duyuracağım bilmiyorum. Duyurmak istiyorum. Yırtınıyorum, çırpınıyorum; kimse beni duymuyor.

Ben devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum. Mustafa beni arayıp, hepsinin ekran görüntüleri mevcut, 'Şu an emniyetten arkadaşlarımla oturuyorum. Ben her zaman elimi kolumu sallayarak çıkarım, bana hiçbir şey olmaz, beni kim durdurabilir?' diyor. Hatta bana şunu bile yazmış, mesajla teyitli: 'Ben cezaevine girsem ne olacak? Hadi girdim diyelim. Girdikten sonrasını, sana ne yapacağımı bir düşün, neler yapabileceğimi düşün.' Hiçbir şekilde korkmuyor.

Daha kötüsü, gerçekten de ben defalarca emniyete gidiyorum ve demek ki benim bir problemim var ki ben emniyete gidip şikâyetçi oluyorum. Demek ki ortada bir problem var ki bu adam uzaklaştırma kararına rağmen hiç korkmadan benim evime geliyor ve evimde darbediyor. Daha büyük bir problem var ki bu adam hâlâ dediği gibi elini kolunu sallaya sallaya ifade verip çıkabiliyor. Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış: 'Git istersen tekrar şikâyet et.'" şeklinde konuştu.

'BENDEN KURTULMAN İÇİN TEK ÇAREN BENİ ÖLDÜRMEN'

Ebru Anik, "Ben kendisini zaten sürekli engelliyorum. Sürekli başka numaralardan, başka hesaplardan mesaj atıyor, hepsi kanıtlı şekilde elimde mevcut. Kendisi yazmış bu cümleyi: 'Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem.' Sosyal medya paylaşımlarımın altına kendisi emniyeti etiketliyor.

O kadar emin ki hiçbir şey olmayacağından. Ben buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Adalet Bakanlığına sesleniyorum: Lütfen beni bundan koruyun. Bu kişi gördüğünüz gibi asla kimseden korkmuyor. Ne devletten, ne polisten, ne haktan, hukuktan ne de kararlardan. Uzaklaştırma kararı bile bu adamı durduramıyor, hâlâ beni tehdit ediyor, dışarıda geziyor, ifade veriyor ve çıkıyor. Kendisi farkında, neden korksun ki? Korkmuyor. Onun yerine hâlâ ben korkuyorum." dedi.