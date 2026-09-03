Facianın eşiğinden dönüldü! Seyir halindeki tırın dorsesi böyle koptu

Amasya'da seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak caddeye düştü. Sürücünün neye uğradığını şaşırdığı tehlikeli anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. TIRIN DORSESİ KOPTU

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Özcan Duru idaresindeki tır, caddede ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dorsesinden ayrıldı. Metrelerce sürüklenebilecek tonlarca ağırlıktaki dorse gürültüyle yola düştü. Seyir halindeki tır'ın dorsesi kopup yola düştü

VİNÇLE KALDIRILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri olası bir kazanın önüne geçmek için çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, caddeyi kapatan dorse olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.