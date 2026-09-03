Facianın eşiğinden dönüldü! Seyir halindeki tırın dorsesi böyle koptu
Amasya’da seyir halindeki tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola düştü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yoldaki dorse vinç yardımıyla kaldırıldı. Dorsenin koptuğu anlar kameraya yansıdı.
Amasya'da seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak caddeye düştü. Sürücünün neye uğradığını şaşırdığı tehlikeli anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
TIRIN DORSESİ KOPTU
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Özcan Duru idaresindeki tır, caddede ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dorsesinden ayrıldı. Metrelerce sürüklenebilecek tonlarca ağırlıktaki dorse gürültüyle yola düştü.
VİNÇLE KALDIRILDI, İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri olası bir kazanın önüne geçmek için çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, caddeyi kapatan dorse olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Tırın dorsesinin kopup yola savrulduğu o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.