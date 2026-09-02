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NINJA Luxe Café Premier çekiliş sonuçları belli oldu

MPİ izniyle düzenlenen ve 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen kampanya çekilişine 289 bin 532 katılım oldu. Asil talihlilerin 17 Eylül, yedek talihlilerin ise 2 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor.

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NINJA Luxe Café Premier çekiliş sonuçları belli oldu

NINJA Luxe Café Premier Espresso Makinesi kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte asil ve yedek talihliler belirlendi. Kampanyaya toplam 289 bin 532 katılım gerçekleşirken, ikramiye kazananların haklarını kaybetmemeleri için belirtilen tarihlere kadar gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor.

NINJA Luxe Café Premier Espresso Makinesi Asil Talihlisi:

ÜrünTalihli AdıŞehir
NINJA CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi-BlackberryErkan TekirkayaBursa
NINJA CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi-BlackberryYusuf DemirAydın
CHLOÉ Signature - Eau de Parfum 50mlBirkan GürdalAntalya


NINJA Luxe Café Premier Espresso Makinesi Yedek Talihlisi:

SıraİsimŞehirÖdül
Yedek TalihlisiSeyit Ali SarıKonyaNINJA CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi-Blackberry
Yedek TalihlisiNisa SarnıçManisaCHLOÉ Signature - Eau de Parfum 50ml
Yedek TalihlisiHarun GirişkenGaziantep


Bu kampanya MPİ'nin 30.06.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-92846 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 289.532 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 17.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 02.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 17.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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