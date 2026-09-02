Ankara'da market baskını: Tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu!
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette Ş.A. ile H.P. arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti; Ş.A., tartıştığı H.P.'yi bacaklarından vurarak yaralarken, o dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi:
Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi.
BACAKLARINDAN VURDU
Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER YAKALADI
Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam