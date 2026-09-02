Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşme tehlikesi yaşayan kız çocuğunu fark eden yakınları, son anda tutmayı başardı. Çocuğun tehlikede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar da yardım için harekete geçti.