Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı
Diyarbakır’da 5 katlı bir binanın balkonundan düşmek üzere olan kız çocuğu, yakınları ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Bir vatandaşın balkon korkuluklarına tırmanarak çocuğa ulaştığı nefes kesen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşme tehlikesi yaşayan kız çocuğunu fark eden yakınları, son anda tutmayı başardı. Çocuğun tehlikede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar da yardım için harekete geçti.
KORKULUKLARA TIRMANIP ÇOCUĞA ULAŞTI
Bazı vatandaşlar merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi ise zemin kattan başlayarak balkon korkuluklarına tırmandı.
Büyük bir dikkatle 2'nci kata kadar çıkan vatandaş, yukarıda tutulan kız çocuğunu kucağına alarak 2'nci kattaki balkona güvenli şekilde indirdi.
NEFES KESEN ANLAR KAMERADA
Küçük kızın sağ salim kurtarılması çevredekilere rahat bir nefes aldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.