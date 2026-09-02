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Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı

Diyarbakır’da 5 katlı bir binanın balkonundan düşmek üzere olan kız çocuğu, yakınları ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Bir vatandaşın balkon korkuluklarına tırmanarak çocuğa ulaştığı nefes kesen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düşme tehlikesi yaşayan kız çocuğunu fark eden yakınları, son anda tutmayı başardı. Çocuğun tehlikede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar da yardım için harekete geçti.

Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı-2

KORKULUKLARA TIRMANIP ÇOCUĞA ULAŞTI

Bazı vatandaşlar merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi ise zemin kattan başlayarak balkon korkuluklarına tırmandı.

Büyük bir dikkatle 2'nci kata kadar çıkan vatandaş, yukarıda tutulan kız çocuğunu kucağına alarak 2'nci kattaki balkona güvenli şekilde indirdi.

Video Oynatma İkonu Diyarbakır'da 3'üncü kattan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

NEFES KESEN ANLAR KAMERADA

Küçük kızın sağ salim kurtarılması çevredekilere rahat bir nefes aldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı-4 Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı-5 Diyarbakır’da balkonda can pazarı! Küçük kız son anda kurtarıldı-6

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