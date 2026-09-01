İstilacı yeşil böcek sessizce yayılıyor: Yüz milyonlarca ağacı öldürdü
Kuzey Amerika’da yüz milyonlarca dişbudak ağacının ölümüne yol açan istilacı zümrüt kül böceği, Teksas’ta yayılma alanını genişletiyor. Texas A&M Orman Servisi, Delta, Erath, Hardin, Walker ve Wood ilçelerinde böceğin yeni istilalarını doğrularken, 2026 yılında eyalette tespit edilen yeni ilçe sayısı sekize yükseldi.
Scitech Daily de yer alan bilgilere göre metalik yeşil rengiyle dikkat çeken ve yaklaşık 1,3 santimetre uzunluğundaki böcek, dişbudak ağaçlarının kabuğunun altında beslenerek ağacın su ve besin maddelerini taşıyan dokularına zarar veriyor. İlk kez 2016'da Teksas'ta görülen zümrüt kül böceği, eyaletteki 16 yerli dişbudak türünün tamamı için tehdit oluşturuyor. Yetkililer, özellikle istila edilmiş odun ve kütüklerin taşınmasının böceğin doğal yayılımını hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
YENİ TESPİTLERLE YAYILMA ALANI GENİŞLEDİ
Texas A&M Orman Servisi, zümrüt kül böceğinin yayılımını eyalet genelindeki izleme programıyla takip ediyor. Bu kapsamda yetişkin böcekleri tespit etmek amacıyla mor tuzaklar kullanılıyor.
Tuzaklar, yetişkin böceklerin uçuş döneminde, genellikle şubat ve mart ayının başlarından temmuz ya da ağustos aylarına kadar farklı bölgelerde sahada tutuluyor. 2026 yılı için tuzaklama çalışmaları tamamlanmış olsa da yetkililer, yıl boyunca ağaçlarda görülebilecek istila belirtilerini izlemeyi sürdürüyor.
Son tespit edilen Delta, Erath, Hardin, Walker ve Wood ilçeleri, böceğin Teksas'taki yayılımının daha da genişlediğini ortaya koydu.
Larvalar ağacın içinde gizlice ilerliyor
Zümrüt kül böceğinin yetişkinleri metalik yeşil renkte ve yaklaşık yarım inç, yani 1,3 santimetre uzunluğunda. Ancak ağaca asıl zararı, kabuğun altında yaşayan larvalar veriyor.
Soluk renkli larvalar, dişbudak ağaçlarının kabuğunun altında beslenirken kıvrımlı, S şeklinde galeriler oluşturuyor. Bu galeriler ağacın su ve besin maddelerini taşıma kapasitesini bozuyor. İstila ilerledikçe ağacın genel sağlığı hızla kötüleşebilir.
Bununla birlikte, istilanın ilk dönemlerinde ağaçlarda çok az belirti görülmesi veya hiç belirti görülmemesi, böceğin erken tespit edilmesini zorlaştırıyor.
İSTİLACI BÖCEK ODUN TAŞIMACILIĞIYLA HIZLA YAYILABİLİR
Zümrüt kül böceği kendi başına da yeni bölgelere ulaşabiliyor. Ancak uzmanlara göre insan faaliyetleri, bu doğal yayılım sürecini önemli ölçüde hızlandırabiliyor.
Özellikle istila edilmiş dişbudak odunlarının, kütüklerin ve diğer işlenmemiş ağaç ürünlerinin uzun mesafelere taşınması, böceğin yeni bölgelere ulaşmasına neden olabiliyor.
Texas A&M Orman Servisi bu nedenle vatandaşlara, işlenmemiş odunu uzun mesafeler boyunca taşımak yerine odunun kullanılacağı yere yakın bölgelerden satın almaları tavsiyesinde bulunuyor.
KARANTİNA BÖLGELERİYLE YAYILIMIN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Texas A&M Orman Servisi, zümrüt kül böceğinin tespit edilmesi ve istilalara karşı uygulanabilecek yönetim yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla topluluklar, arazi sahipleri ve sektör temsilcileri ile iş birliği yapıyor.
Kurum ayrıca, istila edilmiş bölgelerden ahşap ürünlerinin başka alanlara taşınmasını sınırlandırmak amacıyla oluşturulan karantina bölgeleri konusunda Teksas Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışıyor.
Yetkililer, özellikle odun ve diğer kül ağacı ürünlerinin kontrollü şekilde taşınmasının, zümrüt kül böceğinin yeni bölgelere yayılmasının yavaşlatılmasında önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.