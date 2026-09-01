Ünlüsü bitti, iş adamı başladı! Çeşme'de özel plaj oyunu bozuldu

Kamuya ait sahillerin kişisel kullanım için kapatılmasına yönelik denetimler sürerken, Çeşme'de vatandaşı rahatlatan bir müdahale daha yapıldı.

Paşalimanı bölgesinde halka açık sahili özel plaja çevirdiği belirtilen iş adamı Hasan Aygıt'ın oluşturduğu alan kaldırıldı, sahil yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Sanatçılar ve iş adamları arasında yeni moda: Kamuya ait sahilleri işgal edip kendi kullanımlarına tahsis etmek. Son olarak İzmirli iş adamı Hasan Aygıt, Çeşme'deki sahili özel plaja çevirdi ama devlet tekrar milletin kullanımına açtı.

Bazı uyanıklar, milletin malına göz koymakta bir sakınca görmüyor! Daha önce Şahan Gökbakar, Marmaris'te evinin önüne özel iskele yaptırmıştı.