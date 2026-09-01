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Ünlüsü bitti, iş adamı başladı! Çeşme'de özel plaj oyunu bozuldu

Çeşme Paşalimanı’nda halka açık sahili özel plaja çevirdiği belirtilen iş adamı Hasan Aygıt’ın oluşturduğu alan kaldırılarak kıyı yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Şahan Gökbakar, Sinan Çetin ve Gökhan Çarmıklı’nın da benzer sahil tartışmalarıyla gündeme gelmesinin ardından kamu alanlarına yönelik denetimler artırıldı.

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Ünlüsü bitti, iş adamı başladı! Çeşme'de özel plaj oyunu bozuldu

Kamuya ait sahillerin kişisel kullanım için kapatılmasına yönelik denetimler sürerken, Çeşme'de vatandaşı rahatlatan bir müdahale daha yapıldı.

Paşalimanı bölgesinde halka açık sahili özel plaja çevirdiği belirtilen iş adamı Hasan Aygıt'ın oluşturduğu alan kaldırıldı, sahil yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Sanatçılar ve iş adamları arasında yeni moda: Kamuya ait sahilleri işgal edip kendi kullanımlarına tahsis etmek. Son olarak İzmirli iş adamı Hasan Aygıt, Çeşme'deki sahili özel plaja çevirdi ama devlet tekrar milletin kullanımına açtı.

Bazı uyanıklar, milletin malına göz koymakta bir sakınca görmüyor! Daha önce Şahan Gökbakar, Marmaris'te evinin önüne özel iskele yaptırmıştı.

Şahan Gökbakar, milletin malının üstüne ‘Özel mülk’ tabelası asmıştı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)Şahan Gökbakar, milletin malının üstüne ‘Özel mülk’ tabelası asmıştı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

KAMU MALINA GÖZ KOYUYORLAR

Sinan Çetin ise Büyükada'daki sahile inen yola duvar örerek kendi bahçesine dahil etmişti. Geçen hafta da iş adamı Gökhan Çarmıklı, Çeşme'de halkın kullanımına açık alanı şezlonglar atarak, şemsiye açarak işgal etmişti.

Devlet, yaptığı denetimlerle milletin malına konanlara göz açtırmıyor.Devlet, yaptığı denetimlerle milletin malına konanlara göz açtırmıyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Bu kez de İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı bölgesinde halka açık sahili özel plaja çeviren iş adamı Hasan Aygıt ortaya çıktı. Ancak son dönemde artan denetimler, kamu alanını kapatan usulsüz uygulamalara geçit vermiyor. Güvenlik güçleri, Hasan Aygıt'ın işgal edip kişisel plajı haline getirdiği yapıyı yıkıp tekrar halkın kullanımına açtı. Devlet, yaptığı denetimlerle milletin malına konanlara göz açtırmıyor.

Haber: Sabah'tan Gökhan Gökduman

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