Üsküdar sahilinde dronlu alkol denetimi: Uyarıyı duyanlar bölgeden uzaklaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar sahilinde kamuya açık alanda alkol tüketen kişileri polis dronlarıyla tek tek tespit ederek hoparlörden yükselen anonslarla bölgeden uzaklaştırdı. 39 ilçede asayişten orman yangınlarına kadar birçok alanda aktif olarak kullanılan dron uçuşlarıyla yapılan denetimde, anonsu duyan vatandaşlar uyarılara uyarak sahili boşalttı; kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Üsküdar'da sahilde alkol tükettikleri belirlenen kişilere, polis dronundan "Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır." anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.İstanbul'da 39 ilçede dronlu denetim: Sahilde alkol tüketenler anonsla uyarıldı
Uygulama, Üsküdar sahilinde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol tüketen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen, "Dikkat, dikkat! Bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır." anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.
39 İLÇEDE KULLANILIYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronları, asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanların havadan kontrol edilmesini sağlayan dronlarla şüpheli durumlar tespit edilerek bölgedeki ekiplere bildiriliyor.