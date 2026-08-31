Üsküdar sahilinde dronlu alkol denetimi: Uyarıyı duyanlar bölgeden uzaklaştı

Üsküdar'da sahilde alkol tükettikleri belirlenen kişilere, polis dronundan "Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır." anonsuyla uyarı yapıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 39 ilçede dronlu denetim: Sahilde alkol tüketenler anonsla uyarıldı

Uygulama, Üsküdar sahilinde gerçekleştirildi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sahilde alkol tüketen kişileri dronla tespit etti. Kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen dronun hoparlöründen, "Dikkat, dikkat! Bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır." anonsu yapıldı. Uyarıyı duyan kişiler, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.