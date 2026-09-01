Protokol Yolu'nda eşek mesaisi! Her yerde aradı yediemin otoparkında buldu

EŞEK ÇEKİCİYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvancılık yapan Orhan Figan'a ait eşek, gece saatlerinde aniden ortadan kayboldu. İki gün boyunca her yerde aranan, hatta bulunması için dron dahi satın alınan eşek, kentin en yoğun akslarından biri olan Protokol Yolu'nda ortaya çıktı.

Eşeğin çekici üzerindeki yolculuğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Arama çalışmalarından sonuç alamayınca ümidini kestiğini aktaran hayvan sahibi Orhan Figan, "Çobanım iki gün önce beni arayıp, eşeğin gece 02.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de hemen eşeği aramaya çıktım. Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. Dron yardımıyla bulurum diye dron aldım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca artık ümidi kestim, eşeğimi bulamadığım için çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

OTOPARKA ÇEKİLDİĞİNİ DUYUNCA İNANAMADIM

Figan, eşeğinin izine tam ümidini kesmişken bir arkadaşının mesajıyla ulaştığını belirterek, "Arkadaşım eşeğini buldum diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. Nereden buldun?' dedim, yediemin otoparkında dedi, inanmadım. Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek, link attı. Linke tıkladıktan sonra bir vatandaşın, eşeğimi Protokol Yolu'nda bulduğunu öğrendim. Vatandaş eşeği bulduktan sonra 112'yi aramış. Polis arkadaşlar kimseye ulaşamayınca çekici çağırmışlar. Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Eşeğe zarar vermeden sıkı bağlamışlar. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler" şeklinde konuştu.