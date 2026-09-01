Protokol Yolu'nda eşek mesaisi! Her yerde aradı yediemin otoparkında buldu
Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaybolan bir eşek, kent trafiğinin en yoğun noktalarından Protokol Yolu’nda bulunarak emniyet güçlerinin çağırdığı çekiciyle yediemin otoparkına çekildi. İki gün boyunca aradığı eşeğinin izine sosyal medyadaki video paylaşımları sayesinde ulaşan sahibi Orhan Figan, gece yarısı otoparka giderek bin 246 liralık trafik cezasını ödedi. Sürüden ayrılıp kaçma sebebinin yavrusunu aramak olduğu ortaya çıkan eşek, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Ankara Protokol Yolu'nda trafiğin ortasında sahipsiz halde dolaşırken bulunan bir eşek, polis ekiplerince çağrılan çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen sahibi, 1 bin 246 lira ceza ödeyerek otoparktaki hayvanına kavuştu.Protokol Yolu'na çıkan eşek yediemine çekildi
EŞEK ÇEKİCİYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ
Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvancılık yapan Orhan Figan'a ait eşek, gece saatlerinde aniden ortadan kayboldu. İki gün boyunca her yerde aranan, hatta bulunması için dron dahi satın alınan eşek, kentin en yoğun akslarından biri olan Protokol Yolu'nda ortaya çıktı.
Karayolunda sahipsiz hayvanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sahibine ulaşılamayan eşek, polis nezaretinde çağrılan çekiciye yüklenerek emniyetli şekilde yediemin otoparkına çekildi.
Eşeğin çekici üzerindeki yolculuğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Arama çalışmalarından sonuç alamayınca ümidini kestiğini aktaran hayvan sahibi Orhan Figan, "Çobanım iki gün önce beni arayıp, eşeğin gece 02.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de hemen eşeği aramaya çıktım. Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. Dron yardımıyla bulurum diye dron aldım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca artık ümidi kestim, eşeğimi bulamadığım için çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.
OTOPARKA ÇEKİLDİĞİNİ DUYUNCA İNANAMADIM
Figan, eşeğinin izine tam ümidini kesmişken bir arkadaşının mesajıyla ulaştığını belirterek, "Arkadaşım eşeğini buldum diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. Nereden buldun?' dedim, yediemin otoparkında dedi, inanmadım. Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek, link attı. Linke tıkladıktan sonra bir vatandaşın, eşeğimi Protokol Yolu'nda bulduğunu öğrendim. Vatandaş eşeği bulduktan sonra 112'yi aramış. Polis arkadaşlar kimseye ulaşamayınca çekici çağırmışlar. Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Eşeğe zarar vermeden sıkı bağlamışlar. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler" şeklinde konuştu.
GECENİN YARISINDA YEDİEMİN MESAİSİ
Sosyal medyadaki görüntüleri doğrulatmak için zaman kaybetmeden harekete geçtiğini belirten Figan, "Videoyu gördükten sonra hemen 112'yi aradım, emniyetle görüştüm. Oradaki personel, senin eşeğin yediemin otoparkındadır ama gece saatlerinde kimseyi bulamazsın dedi. Ben de eşeği bulmuşum, almam eşeğimi lazım dedim. Gece saat 02.30 gibi yediemin otoparkına gittim. Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler" diye konuştu.
FİRARIN SEBEBİ "DUYGUSAL" ÇIKTI
Eşeğin normal şartlarda sürüden asla ayrılmadığını, kaçış sebebinin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni; sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğim biraz kilo alsın ve sıpası da yeteri kadar büyüdüğü için sıpasını başka bir sürüye kattım. Eşeğimde yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de bin 246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım. Başta ben olmak üzere herkes bu olaya çok şaşırdı. Eşeğimi bulduğum için çok mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu."