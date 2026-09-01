Burdur’da düğün günü banyoda ölü bulunan çiftin ölüm nedeni belli oldu: Otopside karbonmonoksit çıktı
Burdur’da kına eğlencesinin ardından gittikleri evin banyosunda ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan çiftinin ölüm nedeni otopsiyle netleşti. İlk incelemedeki elektrik akımı şüphesinin aksine çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün öncesi kına eğlencesinin ardından gittikleri evde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ayşegül Maral ile 34 yaşındaki Fatih Özaslan'ın ölümündeki sır çözüldü. Çiftin, otopsi sonucuna göre karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KINA EĞLENCESİNİN ARDINDAN EVE GİTTİLER
Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesi düzenleyen çift, düğün sonrası oturacakları eve geçti. Yakınları, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ı evin banyosunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
İLK İNCELEMEDE ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ
Ekiplerin evde yaptığı ilk incelemelerde, çiftin banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik akımı nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ayşegül Maral, Adana'nın Ceyhan ilçesinde; Fatih Özaslan ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.
OTOPSİ SONUCU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Otopsi sonuçlarıyla birlikte ilk incelemedeki elektrik akımı şüphesinin aksine ölüm nedeni netleşti.
Yapılan incelemede Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.