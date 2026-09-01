Batman’daki spor salonu yangınında acı detay: Bakan Mehmet Şimşek’in yeğeni hayatını kaybetti! Taziye ziyaretine gitti

Batman'da spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Emine Yani'nin (42), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, kente gelerek yeğeni için kurulan taziyeye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de aileye taziye ziyaretinde bulundu.