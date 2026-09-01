Batman’daki spor salonu yangınında acı detay: Bakan Mehmet Şimşek’in yeğeni hayatını kaybetti! Taziye ziyaretine gitti
Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan ve 3 kadının ölümüyle sonuçlanan yangın faciasında kahreden bir detay ortaya çıktı. Faciada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi. Acı haber üzerine kente gelen Bakan Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde kurulan taziyeye katılarak acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Batman'da spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Emine Yani'nin (42), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, kente gelerek yeğeni için kurulan taziyeye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos'ta çıkan yangında Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Yangında yaşamını yitiren Emine Yani'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Ahmet Şimşek'in kızı olduğu öğrenildi.
Bakan Şimşek, akşam saatlerinde kente gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde kurulan taziyeye katıldı.
Bugün bir dizi temasta bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile taziyeye katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Emine Yani'nin babası Ahmet Şimşek, taziyeleri kabul etti.