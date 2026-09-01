Ankara'da denetim noktalarını paylaşanlara operasyon

Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

DENETİM NOKTALARINI ANLIK PAYLAŞTILAR

Yapılan incelemelerde oluşturulan mesajlaşma grubunda, güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı bölgelerin ve kontrol noktalarının anlık olarak paylaşıldığı tespit edildi.

Bu paylaşımlar sayesinde hakkında arama kararı bulunan kişilerin, suça karıştığı değerlendirilen şüphelilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin güzergah değiştirerek denetimlerden kaçtıkları belirlendi.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

Tespitlerin ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.