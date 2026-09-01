Ankara'da denetim noktalarını paylaşanlara operasyon
Ankara’nın Çubuk ilçesinde polis ve jandarmanın uygulama noktalarını mesajlaşma grupları üzerinden paylaşarak denetimlerden kaçılmasına yardımcı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirilen polis ve jandarma denetim noktalarının sanal medya üzerinden paylaşıldığını belirledi.
DENETİM NOKTALARINI ANLIK PAYLAŞTILAR
Yapılan incelemelerde oluşturulan mesajlaşma grubunda, güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı bölgelerin ve kontrol noktalarının anlık olarak paylaşıldığı tespit edildi.
Bu paylaşımlar sayesinde hakkında arama kararı bulunan kişilerin, suça karıştığı değerlendirilen şüphelilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin güzergah değiştirerek denetimlerden kaçtıkları belirlendi.
BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ
Tespitlerin ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
36 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.