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Ankara'da denetim noktalarını paylaşanlara operasyon

Ankara’nın Çubuk ilçesinde polis ve jandarmanın uygulama noktalarını mesajlaşma grupları üzerinden paylaşarak denetimlerden kaçılmasına yardımcı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da denetim noktalarını paylaşanlara operasyon

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirilen polis ve jandarma denetim noktalarının sanal medya üzerinden paylaşıldığını belirledi.

Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Çubuk’ta uygulama noktalarını paylaşanlara operasyon (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

DENETİM NOKTALARINI ANLIK PAYLAŞTILAR

Yapılan incelemelerde oluşturulan mesajlaşma grubunda, güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı bölgelerin ve kontrol noktalarının anlık olarak paylaşıldığı tespit edildi.

Bu paylaşımlar sayesinde hakkında arama kararı bulunan kişilerin, suça karıştığı değerlendirilen şüphelilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin güzergah değiştirerek denetimlerden kaçtıkları belirlendi.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

Tespitlerin ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara'da denetim noktalarını paylaşanlara operasyon-3

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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