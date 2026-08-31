Maskeli şahıstan skandal tehdit: Kadın ve çocukları hedef aldı
Sosyal medyada dolaşıma giren videoda yüzü maskeli bir kişi; Müslümanlara, başörtülü kadınlara ve küçük çocuklara yönelik korkunç tehditler savurdu. İki ay sonrasını işaret ederek “Tüm ekipmanlarım hazır” diyen şahsın sözleri büyük tepki ve endişeye yol açtı.
Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir video, içerdiği nefret söylemi ve korkunç tehditler nedeniyle infiale yol açtı. Kimliği henüz açıklanmayan şahıs, toplumun farklı kesimlerini hedef alırken gelecek iki aylık sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Şahsın tehditlerini soğukkanlı ve rahat tavırlarla dile getirmesi, görüntülere yönelik tepkileri daha da artırdı.
MÜSLÜMANLARI VE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALDI
Videodaki şahıs, Müslümanlara ve başörtülü kadınlara yönelik ağır hakaretler savurarak şiddet tehditlerinde bulundu. Nefret söylemi içeren açıklamalar, sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti.
KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK KORKUNÇ TEHDİTLER
Kendisini pedofili olarak tanımlayan şahıs, küçük çocuklara yönelik cinsel saldırı tehditleri savurdu. İki yaşındaki çocukları dahi hedef alan ifadeler, videonun yarattığı endişeyi daha da büyüttü.
Sosyal medya kullanıcıları, bu sözlerin yalnızca bir provokasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.
HAYVANLARA İŞKENCE ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Şahıs, görüntülerde hayvanları da hedef aldı. Kedilere işkence yaptığını ve onları öldürdüğünü öne süren kişi, bu eylemleri sürdürme niyetinde olduğunu söyledi. Birbirinden ağır iddiaları rahat tavırlarla anlatması, sosyal medyadaki öfkeyi artırdı.
"TÜM EKİPMANLARIM HAZIR"
Önümüzdeki iki aylık süreci işaret eden şahıs, "Tüm ekipmanlarım hazır" ifadesini kullandı. Tehditlerini "kişisel bir seçim" olarak nitelemesi ise görüntülerin oluşturduğu kaygıyı daha da derinleştirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, kadınları, çocukları ve hayvanları hedef alan açıklamalar nedeniyle şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olası saldırıların önüne geçilmesi için kapsamlı bir inceleme başlatılmasını istedi.