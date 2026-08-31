Süphan Dağı'nda kar sürprizi: Yazın son günlerinde beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz sınırları içinde yer alan ve zirvesi 4 bin 58 metreye ulaşan Süphan Dağı, yazın son gününde kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Süphan Dağı'nın zirvesi ağustos ayında karla kaplandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

AĞUSTOS AYINDA KAR YAĞDI

Doğu Anadolu Bölgesinin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Süphan Dağı'nda ağustos ayında kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan yağış, dağın zirve bölümünü kısa sürede beyaza bürüdü.

ZİRVEDEKİ KAR ÖRTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'nın beyaz örtüyle kaplanması, bölgeye farklı bir görüntü kazandırdı. Dağın eteklerinde yaz mevsiminin izleri görülürken, zirvedeki kar örtüsü dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

ORTAYA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bölge sakinleri, ağustos ayında Süphan Dağı'nın yeniden beyaza bürünmesinin yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının ne kadar hızlı değişebildiğini gösterdiğini belirtti. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler ise doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.