CANLI YAYIN
Geri

Ölen yakınlarımız yapay zekayla geri mi dönüyor? Ölüm ile dijital hayat arasındaki sınır bulanıklaşıyor

Yakınlarını kaybedenlerin yas sürecinde yapay zekaya başvurmasıyla ortaya çıkan “ölü botlar”, dijital izler üzerinden hayatını kaybeden kişilerin sesini, görüntüsünü ve iletişim biçimini taklit ediyor. Uzmanlar, bu teknolojinin bazı kişiler için teselli sağlayabileceğini belirtirken, yasın doğal seyrini ve ölüm gerçeğinin kabullenilmesini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ölen yakınlarımız yapay zekayla geri mi dönüyor? Ölüm ile dijital hayat arasındaki sınır bulanıklaşıyor

Kullanım alanları giderek yaygınlaşan yapay zekanın bir etkisi de yakınlarını yitirenlerin yas sürecinde bu teknolojiden faydalandığı "ölü botlar" konusunda dikkati çekiyor; hayatını kaybedenlerin verileri kullanılarak oluşturulan "ölü botlar", kişinin inandırıcı temsilcisi ya da simülasyonu olarak görülebiliyor.

Yapay zeka, yas sürecinde yeni bir kullanım alanı oluşturdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)Yapay zeka, yas sürecinde yeni bir kullanım alanı oluşturdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)

KİŞİNİN DİJİTAL İZLERİYLE OLUŞTURULUYOR

"Yas botu" olarak da bilinen "ölü botlar", mesajlar, e-postalar, ses kayıtları, videolar veya sosyal medya paylaşımları gibi kişinin dijital izleri aracılığıyla yapay zeka kullanılarak oluşturuluyor. Bazıları bu teknolojiyi tanıdık bir sesi tekrar duymak için, bazılarıysa hiç yöneltemedikleri sorulara yanıt aramak için kullanıyor.

Kimisi, anılarını hatırlamak, hikayelerini korumak ve bağlantı hissini sürdürmek istiyor. Bu anlamda yapay zekayla oluşturulan "ölü botlar", yas sürecindeki değişimi yansıtıyor ve dijital ortamların da yas tutulan ve duygusal destek sağlayan alanlar haline geldiğini ortaya koyuyor.

“Ölü botlar”, hayatını kaybeden kişilerin dijital izleriyle oluşturuluyor.“Ölü botlar”, hayatını kaybeden kişilerin dijital izleriyle oluşturuluyor.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde 2021'de trafikte yol kesme olayında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Chris Pelkey'nin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan avatarının duruşmada sanığın karşısına konulduğu örnek bu alanda öne çıkıyor.

Pelkey'nin duruşmada sanığın karşısına "ölü bot" olarak çıkarılması, dijital miras ve "ölü botlar" kavramının teorik tartışmalardan ayrılıp yargı sistemine doğrudan dahil olduğu ilk büyük vakalardan biri oldu.

Bu sistemlerde fotoğraf, video, ses ve sosyal medya paylaşımları kullanılabiliyor.Bu sistemlerde fotoğraf, video, ses ve sosyal medya paylaşımları kullanılabiliyor.

TEKNOLOJİNİN DUYGUSAL GÜCÜ

Avustralya'da yas hizmetleri sunan hükümet destekli kuruluş Grief Australia'nın Üst Yöneticisi Christopher Hall, Chris Pelkey örneğinin, bu teknolojilerin duygusal gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Bu durumun yaygınlaşmasının, duygusal açıdan duyarsızlaşmakla sonuçlanacağı fikrine katılmadığını belirten Hall, şöyle diyor:

"Kafa karışıklığı daha büyük bir risk. Bu araçlar, anılar ile sürekli uyarılan varlık arasındaki sınırı belirsizleştirebilir. Bu da ya yas sürecini destekler ya da ölüm gerçekliğine alışmayı zorlaştırır."

Bazı kişiler ölü botları anıları yaşatmak için tercih ediyor.Bazı kişiler ölü botları anıları yaşatmak için tercih ediyor.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA YASI İDRAK ETMEK HENÜZ BİLİNMEYEN BİR ALAN

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinin Leverhulme Zekanın Geleceği Merkezinden araştırma görevlisi Dr. Katarzyna Nowaczyk-Basinska da yazılı açıklamasında "Oturma odaları, müzeler, konser alanları ve mahkeme alanları gibi sosyal ve halka açık bağlamlarda ölüm sonrası oluşturulan avatarların görülmeye başlandığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu "ölü botların" bireylerin yas dönemine olumlu ya da olumsuz etkilerine ilişkin yeterli verilerin henüz oluşmadığına dikkati çeken Nowaczyk-Basinska, "Yas çok bireysel, doğrusal ilerlemeyen, bağlama bağlı bir deneyim olduğundan yapay zeka yardımıyla yası idrak etmenin 'standartlaşmış' bir yoluna yönelme konusunda dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin yas sürecine etkileri ise henüz tam olarak bilinmiyor.Teknolojinin yas sürecine etkileri ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Nowaczyk-Basinska, hayatını kaybeden sevdiklerinin simülasyonuyla etkileşimde bulunmanın kimileri için zor zamanlarda teselli olsa da kimileri için de duygusal açıdan yıkıcı olabileceğini belirterek, bu teknolojinin "tıbbi cihaz" olarak sınıflandırılması ve yasal standartlara tabi tutulmasıyla psikologlar ya da psikiyatristler gibi uzmanların denetiminde kullanılabileceğini ifade etti.

"ÖLÜ BOTLAR YALNIZCA KİŞİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİ SİMÜLE EDİYOR"

Nowaczyk-Basinska, "ölü botların" yas sürecine ve ölüm algısına etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ölüme dair kültürel yaklaşımımızın değiştiğini düşünüyorum ancak bu, ölümü yalnızca biyolojik bir halden dijital hale geçiş olarak göreceğimiz anlamına gelmiyor. En azından ölü botlar gibi teknolojilerde bu durum söz konusu değil. Bu sistemler, bir insanı içinde barındırmıyor, yalnızca o kişilerin bazı özelliklerini simüle ediyor."

Teknolojinin gelişmesiyle bir kişinin bilincinin bilgisayar gibi başka bir ortama aktarılması ihtimali oluşursa ölümün "dijitalleşmesinden" söz edilebileceğine dikkati çeken Nowaczyk-Basinska, mevcut teknolojiyle yalnızca ölen kişinin "inandırıcı temsilcisinin" oluşturulabildiğini vurguladı.

Nowaczyk-Basinska, bu "ölümsüzlük" teknolojilerinin ticari firmalarca kullanıldığına işaret ederek, "Bu nedenle şu anda (bu teknolojiyi) sağlıklı bir veda için güvenilir bir köprü olarak görmüyorum." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, ölü botların bazı kişiler için teselli sağlayabileceğini belirtiyor.Uzmanlar, ölü botların bazı kişiler için teselli sağlayabileceğini belirtiyor.

"ÖLÜ BOTLAR" ÖLÜM ALGISINI DEĞİŞTİRMİYOR

Kanada'da Western Üniversitesine bağlı King's University College'da tanatoloji alanında çalışan Profesör Darcy Harris de yazılı açıklamasında "ölü botların" yaygın kullanımının ölüm algısını etkilemeyeceği görüşünü paylaştı.

"Ölüm hala ölümdür. Harika bir yapay zekayla üretilen bir ikiz bile birisinin kanlı canlı var olmasıyla bir değil." değerlendirmesinde bulunan Harris, bu teknolojinin, yargı süreci gibi başka amaçlarla kullanılabileceğine işaret etti.

"Ölü botların", ölümün kabul edilmesi ve yas sürecine ilişkin endişelere yol açtığına dikkati çeken Harris, şu ifadeleri kaydetti:

"Yas tutanların, soyut bir şekilde hayatını kaybeden kişiyle bağlantıyı sürdürmenin yolunu bulduklarında daha iyi veda edebildiklerini biliyoruz. Bana göre, ölü botların bu bağı oluşturmayı kolaylaştırmak için kullanılması faydalı olabilir."

Harris, yas tutanların ölü botlar dışında hayatını kaybeden kişiye hitaben mektuplar yazmak gibi yollarla da bu süreci yönetmeye çalışmalarını bu duruma örnek gösterdi.

Uzmanlara göre yapay zeka, ölen kişinin yalnızca bazı özelliklerini simüle ediyor.Uzmanlara göre yapay zeka, ölen kişinin yalnızca bazı özelliklerini simüle ediyor.

YAKINLAR BİLGİLENDİRİLMELİ

Yakınlarının, hayatını kaybeden kişinin verilerinin ölü botlarla kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Harris, ölü botlar teknolojisinin cenaze ve mezar algısını etkileyeceğini düşünmediğini, teknolojinin gelişimiyle yeni nesil arasında bazı süreçlerin çevrim içi ilerlemesinin normal karşılandığını belirtti.

Harris, "Kültürdeki bu değişim, anma törenlerinin gelecekte nasıl yapılacağını değiştirebilir. Bu nesil için ritüellerde teknolojinin kullanımı kaçınılmaz olacak ve anma veya terapi işlerine yardımcı olmaları beklenecek." görüşünü paylaştı.

Ölü bot nedir?
Hayatını kaybeden kişilerin dijital izlerinden oluşturulan yapay zeka temsilcisidir.
Ölü bot nasıl oluşturuluyor?
Fotoğraf, video, ses kaydı, mesaj, e-posta ve sosyal medya paylaşımları kullanılabiliyor.
İnsanlar neden ölü botları kullanıyor?
Yakınlarının sesini yeniden duymak, anıları yaşatmak ve onlarla bağlantı hissini sürdürmek için kullanılıyor.
Ölü botlar yas sürecini etkiliyor mu?
Bazı kişiler için teselli sağlayabilirken, ölüm gerçeğini kabullenmeyi zorlaştırma riski de taşıyor.
Ölü bot gerçekten ölen kişinin kendisi mi?
Hayır. Uzmanlara göre bu sistemler kişinin bilincini taşımıyor, yalnızca bazı özelliklerini simüle ediyor.
Ölü botlar gelecekte yaygınlaşacak mı?
Teknolojinin gelişmesiyle yas, anma törenleri ve hatta bazı kamusal alanlarda kullanımının artabileceği değerlendiriliyor.
Beyoğlu'nda Poizi konserinde tekmeli yumruklu kavga: Polis ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı
SONRAKİ HABER

Poizi konserinde kavga çıktı
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler