Kullanım alanları giderek yaygınlaşan yapay zekanın bir etkisi de yakınlarını yitirenlerin yas sürecinde bu teknolojiden faydalandığı "ölü botlar" konusunda dikkati çekiyor; hayatını kaybedenlerin verileri kullanılarak oluşturulan "ölü botlar", kişinin inandırıcı temsilcisi ya da simülasyonu olarak görülebiliyor.

Yapay zeka, yas sürecinde yeni bir kullanım alanı oluşturdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve AA'dan alınmıştır.)

KİŞİNİN DİJİTAL İZLERİYLE OLUŞTURULUYOR

"Yas botu" olarak da bilinen "ölü botlar", mesajlar, e-postalar, ses kayıtları, videolar veya sosyal medya paylaşımları gibi kişinin dijital izleri aracılığıyla yapay zeka kullanılarak oluşturuluyor. Bazıları bu teknolojiyi tanıdık bir sesi tekrar duymak için, bazılarıysa hiç yöneltemedikleri sorulara yanıt aramak için kullanıyor.

Kimisi, anılarını hatırlamak, hikayelerini korumak ve bağlantı hissini sürdürmek istiyor. Bu anlamda yapay zekayla oluşturulan "ölü botlar", yas sürecindeki değişimi yansıtıyor ve dijital ortamların da yas tutulan ve duygusal destek sağlayan alanlar haline geldiğini ortaya koyuyor.