Kendi teknesiyle 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığını belirten Gencer, bölgedeki diğer su sporları ekipleriyle birlikte yaklaşık 100-120 kişiyi kurtardıklarına inandıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan feribot faciasının ardından yolcuları kurtarmak için seferber olan yat işletmecisi Fırat Gencer ile genç ekip arkadaşları, olay anında yaşadıklarını A Haber Özel Röportajı'nda anlattı.

KKTC'deki feribot faciasında kendi teknesiyle onlarca kişiyi kurtaran yat işletmecisi Fırat Gencer ile ekip arkadaşları, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Gencer, diğer su sporları ekipleriyle birlikte yaklaşık 100-120 kişiyi sudan çıkardıklarını söyledi.

Feribot faciasını fark eden Fırat Gencer yaşananları anlattı (Fotoğraflar AA'dan ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

TURUNCU CAN SALLARINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Feribottaki olağan dışı durumu kıyıdan fark eden Gencer, turuncu can sallarının şiştiğini görünce Sahil Güvenlik ekipleriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Gencer, olayın başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Havanın çok kötü olduğunu fark eden ve geminin nasıl seyir yapacağını arkadaşımla konuşurken yaklaşık 15 dakika sonra içeride turuncu can sallarının şiştiğini ve arka arkaya patladığını gördüm. Ardından sahil güvenliği aradım."

Sahil Güvenlik ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Gencer, şunları söyledi:

"Sahil güvenliği arayıp komutana sordum 'Komutanım şu anda ihbar var mı?' 'Bize gelen bir ihbar olmadı, bir çağrı olmadı.' Ama bir dakika sonra bana geri dönüp 'Evet, yardım çağrısı aldıklarını ama tam net bilgi ulaşmamış ellerine, ne olduğu çağrısı olduğunu öğrenemediler.' Dediler. Ben görüyorum şu anda komutanım tekne batıyor. Acil yardım çağrısı yapalım dedim."