Kilosu gram altınla yarışıyor! Dünyaca ünlü Anzer balının kilosu 7 bin liradan satışa çıktı

HASAT TAMAMLANDI, BALLAR TAHLİLE GÖNDERİLECEK

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Ballıköy Yaylası'nda üretilen ve coğrafi işaret taşıyan Anzer balında sağım dönemi sona erdi. Hasadın tamamlanmasının ardından üreticilerin elde ettiği ballar, gerekli analizlerin yapılması için teslim alınmaya başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerinin koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında ballar, denetimlerden geçirildikten sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yeni sezonun üretim koşullarına ilişkin değerlendirmesinde, yaylada havaların önceki dönemlere kıyasla daha soğuk seyretmesinin verimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Anzer balının kilogram fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi. (Görsel: İHA)

Deniz, analiz sürecinin ardından satışların başlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"2026-2027 sezonu için Anzer balı hasat işlemlerimiz tamamlanmıştır. Anzer Ballıköy Yaylası'nda bu sene havaların soğuk gitmesi sebebiyle rekolte ve verim oranında bir düşüklük olduğu gözlenmektedir. Şu anda ballarımız üreticiden alınma aşamasında. Ürünler Tarım İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerimizden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilecektir. Takriben 1,5 ila 2 ay sonra tahlilleri tamamlanan Anzer ballarımızın satışına başlanacaktır"

Anzer balında 2026-2027 sezonu hasadı tamamlandı. (Görsel: İHA)

ANZER BALININ KİLOGRAM FİYATI 7 BİN TL

Yeni sezonun merakla beklenen satış fiyatı da belli oldu. Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz'in açıklamasına göre coğrafi işaretli Anzer balının kilogramı 7 bin TL'den satışa sunulacak.

Buna göre yarım kilogramlık kavanozun fiyatı 3 bin 500 TL olurken, 250 gramlık ürünün satış fiyatı ise 2 bin TL olarak belirlendi.

Deniz, yeni sezon fiyatlarına ilişkin açıklamasında, "1 kilogram Anzer balının fiyatı 7 bin TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilogramlık kavanozlarımız 3 bin 500 TL, 250 gramlık Anzer balı fiyatımız ise 2 bin TL olarak satışa sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli Anzer balı için sahte ürün uyarısı yapıldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

SAHTE ANZER BALINA KARŞI TÜKETİCİ UYARISI

Üreticiler ve kooperatif yetkilileri, yüksek talep gören Anzer balının adı kullanılarak piyasaya sürülen taklit ürünlere karşı tüketicileri de uyardı.

Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz, özellikle internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların ürünün coğrafi işaret, sertifika ve karekod bilgilerini kontrol etmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimizden özellikle rica ediyoruz; lütfen hakiki gerçek Anzer balı alsınlar. Piyasada Anzer menşeli olmayan ballar, kooperatif isimleri dahi taklit edilerek sahte olarak 'Anzer balı' adı altında satılmaktadır. Kesinlikle coğrafi işaretli bal dışında hiçbir yerden ürün almasınlar. Vatandaşlarımız internet üzerinden kooperatifimizin resmi sitesine ulaşarak coğrafi logolu, sertifikalı ve karekodlu (QR kodlu) tescilli gerçek Anzer balını güvenle temin edebilirler" ifadelerini kullandı.