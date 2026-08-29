Antalya'da korkutan yangın! Kaş'ta alevler yükseliyor: Mücadele başladı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak amacıyla ekipler, helikopter ve uçakların yanı sıra çok sayıda kara aracıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.
Giriş Tarihi:
Yaz sezonu ile birlikte orman yangını olayları artışa geçti. Son yangın haberi ise Antalya'dan. Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam