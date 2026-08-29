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Antalya'da korkutan yangın! Kaş'ta alevler yükseliyor: Mücadele başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak amacıyla ekipler, helikopter ve uçakların yanı sıra çok sayıda kara aracıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Antalya'da korkutan yangın! Kaş'ta alevler yükseliyor: Mücadele başladı

Yaz sezonu ile birlikte orman yangını olayları artışa geçti. Son yangın haberi ise Antalya'dan. Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Kaş'ta orman yangını

Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. (Fotoğraflar: DHA)Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. (Fotoğraflar: DHA)

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

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