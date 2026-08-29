Büyükçekmece E-5'te servis minibüsü devrildi: 18 Yaralı
İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda havalimanı personeli taşıyan servis aracı devrildi. Kazada yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Büyükçekmece E-5 karayolunda sabah saatlerinde havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi.
YAĞIŞ NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI
Kaza, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki havalimanı servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs devrilerek yan yola sürüklendi.
18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam