Büyükçekmece E-5'te servis minibüsü devrildi: 18 Yaralı

Büyükçekmece E-5 karayolunda sabah saatlerinde havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI

Kaza, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki havalimanı servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs devrilerek yan yola sürüklendi.

18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Büyükçekmece’de servis otobüsü devrildi

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