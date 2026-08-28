Araba pazarlığı silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada
Bursa’nın İnegöl ilçesinde araç alım satımı yüzünden çıkan para anlaşmazlığı, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin tabancasından çıkan mermiyle 25 yaşındaki Engin A. bacağından yaralanırken, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç alım-satımındaki para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede adeta savaş alanına döndü. Taşların ve silahların çekildiği kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişilik bir grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma başladı. Alacak-verecek meselesi yüzünden alevlenen tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
BACAĞINDAN VURULDU, ŞÜPHELİLER KAÇTI
Tarafların acımasızca birbirlerine taşlarla saldırdığı esnada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yanında getirdiği tabancayı çekerek ateşledi. Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Engin A., sol bacağına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kavgaya karışan 3 şüpheli, silah seslerinin ardından gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Çevredekilerin ihbarı ve yardımıyla yaralı Engin A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşların havada uçuştuğu ve tabancanın ateşlendiği dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.