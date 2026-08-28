DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı ve yardımıyla yaralı Engin A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşların havada uçuştuğu ve tabancanın ateşlendiği dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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