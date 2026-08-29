Antalya'da motokurye ile sürücünün kavgası kamerada: Kaputa yatırıp yumrukladı

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Trafiğin ortasında yaşanan şiddet anlarına şahit olan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN