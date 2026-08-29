Antalya'da motokurye ile sürücünün kavgası kamerada: Kaputa yatırıp yumrukladı
Antalya’da yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Aracının kaputuna yatırdığı otomobil sürücüsünü defalarca yumruklayan motokurye, sürücünün sert cisimli misillemesiyle karşılaştı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı yoldan geçenler güçlükle ayırdı.
Antalya'da trafikte yaşanan yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü. Motokurye, tartıştığı otomobil sürücüsünü aracının kaputuna yatırarak defalarca yumrukladı.
YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Antalya trafiğinde 07 BDT 909 plakalı otomobilin sürücüsü ile 07 CKD 587 plakalı motokurye arasında meydana geldi. Seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, tarafların araçlarını durdurmasıyla kısa sürede büyüdü.
KAPUT ÜZERİNDE YUMRUKLADI
Öfkesine hakim olamayan motokurye, otomobil sürücüsünü kendi aracının kaputunun üzerine yatırdı. Sürücüyü kaputa sabitleyen kurye, defalarca yumruk savurdu.
Saldırı karşısında hırsını alamayan otomobil sürücüsü ise eline geçirdiği sert bir cisimle kuryeye vurdu. Sürücü, elindeki cisimle hem motokuryenin başına hem de yol kenarındaki motosiklete art arda vurdu. Taraflar birbirlerine küfürler savurdu.
ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI
Trafiğin ortasında yaşanan şiddet anlarına şahit olan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetildi.