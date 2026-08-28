Üsküdar Güzeltepe'de gece saatlerinde yükselen iş makinesi ve şantiye sesleri mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Pelin Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çalışmaların gece saatlerinde de sürmesi üzerine mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Üsküdar'da geç saatte yapılan inşaat çalışması tepkilere yol açtı. (Fotoğraf: İHA)

UYKUSUZ KALAN MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Güzeltepe Mahallesi Pelin Sokak'taki şantiyede gece saatlerinde devam eden inşaat faaliyetleri mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, iş makinelerinden kaynaklanan yüksek ses nedeniyle uyuyamadıklarını belirterek şikâyetlerini dile getirdi ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

GECE ÇALIŞMASI KAMERAYA YANSIDI

Gece saatlerindeki çalışmalar çevrede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, inşaat alanındaki araçların ve iş makinelerinin gece saatlerinde çalışmaya devam ettiği görüldü. Mahalle sakinleri, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

