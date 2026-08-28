Sarıyer’de İETT otobüsü bariyere çarptı
İstanbul Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferini yapan 29 numaralı İETT otobüsü bariyere çarptı. Yolcu ve şoför olmak üzere 2 kişinin bulunduğu araçta şans eseri yaralanan olmadı.
Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyere çarptı.Kaygan yolda savrulan İETT otobüsü evlere metreler kala durdu
Kaza, saat 21.30 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu Metrobüs seferi yapan 29 numaralı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çevredeki evlere metreler kala duran otobüste 2 kişinin bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Otobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.