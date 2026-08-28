Zonguldak'ta akrabasını öldürüp “domuz zannettim” dedi, tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akrabası Kenan Basan'ı tüfekle vurarak ölümüne neden olan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, dün gece Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal B., komşusu ve akrabası Kenan Basan'a tüfekle ateş etti. Sırtından vurularak ağır yaralanan Kenan Basan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.