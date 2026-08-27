Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda adeta can pazarı yaşandı. Toplam 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

O-3 TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kaza meydana geldi. Peş peşe çarpan 11 aracın karıştığı kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.