Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda adeta can pazarı yaşandı. Toplam 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
O-3 TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kaza meydana geldi. Peş peşe çarpan 11 aracın karıştığı kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 6 YARALI
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlar içinde yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam