Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından havadan müdahale TUSAŞ tarafından Türkiye'de üretilen ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde bulunan T-70 'Nefes' helikopteriyle sürdürüldü.

'NEFES' İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Tek seferde 2,5 ton su atma kapasitesine sahip 'Nefes', gelişmiş gece görüş sistemleri sayesinde uygun şartlarda gece de görev yapabiliyor. Helikopter, özellikle Muğla ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

T-70 helikopterine 'Nefes' ismi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs 2023'te verilmişti.