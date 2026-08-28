Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, hava karardıktan sonra TUSAŞ üretimi Türkiye'nin ilk yerli yangın söndürme helikopteri T-70 'Nefes' müdahale etti. 2.5 ton su taşıma kapasitesi ve gece görüş sistemiyle alevleri kontrol altına alarak felaketi önledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından havadan müdahale TUSAŞ tarafından Türkiye'de üretilen ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde bulunan T-70 'Nefes' helikopteriyle sürdürüldü.
Yer ekiplerinin yangınla mücadelesine havadan destek veren 'Nefes' helikopteri, yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı. 2,5 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, özellikle gece saatlerinde rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenen bölgelerde yaptığı sortilerle alevlerin ilerlemesinin önlenmesine destek verdi.
'NEFES' İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
Tek seferde 2,5 ton su atma kapasitesine sahip 'Nefes', gelişmiş gece görüş sistemleri sayesinde uygun şartlarda gece de görev yapabiliyor. Helikopter, özellikle Muğla ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.
T-70 helikopterine 'Nefes' ismi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs 2023'te verilmişti.
Türkiye'nin ilk yerli yangın söndürme helikopteri T-70 "Nefes" ve yürütülen sanayi vizyonu, savunma sanayisi ile çevre savunmasının kesiştiği noktada stratejik bir dönüm noktasını temsil etmektedir.
İŞTE NEFES'İN ÖZELLİKLERİ