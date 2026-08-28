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Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, hava karardıktan sonra TUSAŞ üretimi Türkiye'nin ilk yerli yangın söndürme helikopteri T-70 'Nefes' müdahale etti. 2.5 ton su taşıma kapasitesi ve gece görüş sistemiyle alevleri kontrol altına alarak felaketi önledi.

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Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından havadan müdahale TUSAŞ tarafından Türkiye'de üretilen ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterinde bulunan T-70 'Nefes' helikopteriyle sürdürüldü.

Yer ekiplerinin yangınla mücadelesine havadan destek veren 'Nefes' helikopteri, yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı. 2,5 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, özellikle gece saatlerinde rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenen bölgelerde yaptığı sortilerle alevlerin ilerlemesinin önlenmesine destek verdi.

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Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?-2

'NEFES' İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Tek seferde 2,5 ton su atma kapasitesine sahip 'Nefes', gelişmiş gece görüş sistemleri sayesinde uygun şartlarda gece de görev yapabiliyor. Helikopter, özellikle Muğla ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

T-70 helikopterine 'Nefes' ismi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs 2023'te verilmişti.

Fethiye yangınında ilk yerli helikopter Nefes göreve çıktı: Özellikleri nelerdir?-3

Türkiye'nin ilk yerli yangın söndürme helikopteri T-70 "Nefes" ve yürütülen sanayi vizyonu, savunma sanayisi ile çevre savunmasının kesiştiği noktada stratejik bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

İŞTE NEFES'İN ÖZELLİKLERİ

Metrik / Gösterge
Teknik Değer ve Açıklama
Su Taşıma Kapasitesi
Bambi kova (bambi bucket) ile tek seferde 2,5 ton (2.500 kg) su veya yangın geciktirici.
Motor Gücü
Çift T700-TEI-701D turboşaft motor ile deniz seviyesinde 2 x 1.994 SHP kalkış gücü (Toplam ~4.000 SHP).
Motor Koruma (IPS)
Entegre Hava Girişi Parçacık Ayırıcısı ile kül, duman ve ince kum parçacıklarına karşı koruma.
Hız Parametreleri
Maksimum sürat 358 km/s (195 knot); azami seyir hızı 296 km/s (160 knot).
Tırmanma Oranı
11,4 m/s (2.250 ft/dk).
İrtifa Limitleri
Servis tavanı 6.096 metre (20.000 ft); HOGE (Yer Tesiri Dışında Askı Tavanı) 3.353 metre (11.000 ft).
Menzil & Süre
20 dakika rezerv ile 460 km (250 nm) menzil; 2,5 - 3 saat kesintisiz havada kalış.
Kabin & Taşıma
11,22 m³ kabin hacmi; 2 pilot + 11 tam teçhizatlı ORKUT orman işçisi nakil kapasitesi.
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