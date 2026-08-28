Darıca’da denizde ölü bulunan 3 kardeşin soruşturmasında yeni bulgular: Kamera kayıtları ve notlar incelendi
Kocaeli Darıca’da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada yüzlerce kamera kaydı ve aile bireylerinin ifadeleri incelendi. İki kız kardeşin telefonlarını evde bırakması ve defterdeki notlar da değerlendirilirken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 20 Ağustos'ta denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah Sakar (24), Muhammet Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'ın (15) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yüzlerce güvenlik kamerası kaydı incelendi, tanık ve aile bireylerinin ifadelerine başvuruldu.
Soruşturmanın mevcut bulguları arasında iki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile içindeki görüşmeler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtları da yer alıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
03.50'DE EVDEN ÇIKTILAR
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre 3 kardeş, saat 03.50 sıralarında birlikte evden ayrıldı. Ekipler, kardeşlerin evlerinden çıktıktan sonra izledikleri güzergâhtaki yüzlerce kameranın kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda kardeşlerin Darıca Cami Mahallesi'ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı yönüne doğru yürüdükleri görüldü. İşletme ve site kameralarına yansıyan görüntülerde kardeşlerin zaman zaman kol kola, zaman zaman da yan yana ilerledikleri belirlendi.
50 METRELİK KAMERA KÖR NOKTASI
Kardeşlerin saat 04.00 sıralarında falezlerin bulunduğu bölgeye yöneldikleri tespit edildi. Bu noktadan sonraki yaklaşık 50 metrelik bölümün güvenlik kameralarının görüş alanı dışında kaldığı belirlendi.
Kardeşlerin denize nereden ve nasıl girdiklerini gösteren bir görüntüye ulaşılamadı. Kameralarda son görüldükleri nokta ile cansız bedenlerinin bulunduğu bölge arasında yaklaşık 20-30 metre mesafe olduğu tespit edildi.
4'ÜNCÜ KİŞİYE AİT BULGU YOK
Soruşturma kapsamında kardeşlerin olay gecesi başka kişilerle temas edip etmedikleri ve deniz yoluyla başka bir noktaya götürülüp götürülmedikleri de araştırıldı.
Bölgedeki tekne ve sandal kiralama işletmelerinin kayıtları incelendi. Evden sahile kadar uzanan güzergâhtaki kamera kayıtlarının incelenmesinde, şu ana kadar başka bir kişinin olaya dahil olduğuna ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
İKİ KIZ KARDEŞ TELEFONLARINI EVDE BIRAKTI
Gülşah ve Belinay Sakar'ın cep telefonlarını yanlarına almadan evden çıktıkları belirlendi. Telefonların evde bulunduğu ve cihazlara ilişkin imaj çalışmasının tamamlandığı öğrenildi.
Telefonların evde bırakılması, soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alındı. Cihazlara ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
AİLE İÇİNDEKİ GÖRÜŞMELER DOSYAYA GİRDİ
Polis tarafından alınan ifadelerde, annelerinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerin gelecekleri hakkında kendi aralarında konuştukları yönünde bilgiler yer aldı.
Kardeşlerin zaman zaman anneleriyle sorun yaşadıkları ve evden ayrılma konusunu kendi aralarında konuştukları yönündeki ifadelerin de soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.
DİĞER KARDEŞİN İFADESİ ALINDI
Olay gecesi evde bulunan diğer kardeş B.S.'nin (21) de ifadesine başvuruldu. B.S.'nin, kardeşlerinin anneleriyle ilişkileri, aile içerisinde son dönemde yaşananlar ve olay öncesindeki süreç hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
B.S.'nin ifadesinde, annesinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerinin kendi aralarında evden ayrılmayı konuştuklarını söylediği belirtildi.
B.S.'nin ayrıca son dönemde annesine daha ılımlı yaklaşmasının ardından kardeşlerinin kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını ve olay gecesi kendisini yanlarına almadıklarını söylediği bildirildi.
B.S.'nin annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği ve bu nedenle kapısını sürekli kilitli tuttuğunu belirttiği de aktarıldı.
B.S. KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ
İfade işlemlerinin ardından B.S.'nin annesi veya babasıyla birlikte gitmek istemediğini ve kendisini güvende hissetmediğini belirterek kadın sığınma evine yerleştiği belirtildi.
B.S.'nin daha sonra kendisiyle görüşmek isteyen babasıyla da görüşmediği kaydedildi.
OLAYDAN ÖNCEKİ GÜNLER DE İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında kardeşlerin olaydan önceki 2-3 günlük süreçte evde zaman zaman alkol aldıkları yönündeki bilgilere ulaşıldı.
Olay gecesi B.S.'nin kendi odasına geçerek kapısını kilitlediği ve uyuduğu, diğer 3 kardeşin ise saat 03.50 sıralarında birlikte evden ayrıldığı belirlendi.
SABAH KARDEŞLERİNİ ARADI
B.S.'nin sabah uyandığında kardeşlerini evde göremeyince aramaya çıktığı öğrenildi. Sık gittikleri sahil bölgesine giden B.S.'nin burada kardeşlerini aradığı, ulaşamayınca başka yerlere de baktığı belirtildi.
B.S.'nin daha sonra polis ekiplerince bulunduğunu anlattığı öğrenildi.
EVDEKİ DEFTERDE DİKKAT ÇEKEN NOTLAR
Evde yapılan incelemede kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir defter bulundu. Defterde, ailenin 10 yıl önce boğularak hayatını kaybeden çocuklarından Tansu'ya ilişkin notların yer aldığı belirtildi.
Notlar arasında "Seni bizden deniz aldı" ve "Seni çok özlüyoruz" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi. Defterde ayrıca kardeşlerin yaşadıkları ve gelecek kaygılarına yönelik yazılar bulunduğu ifade edildi.
SORUŞTURMADA İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
İki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile bireylerinin ifadeleri, kardeşlerin evden ayrılma konusunda yaptıkları konuşmalara ilişkin bilgiler, defterdeki notlar ve kamera kayıtlarından elde edilen veriler birlikte değerlendirildi.
Mevcut bulgular doğrultusunda soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.
BABA MURAT SAKAR'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan İHA'nın haberine göre, 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken baba Murat Sakar özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Sakar, tek kızı B.'nin velayetini istediğini belirterek olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Sakar, yetkililere seslenerek şöyle dedi:
"Devlet büyüklerimizden, Adalet Bakanımızdan bu olayla ilgilenmelerini rica ediyorum. Telefonlarının, Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarının, çocuklarımın evden çıkış görüntülerinin, deniz kenarında hangi araçlara binildiğini vs. bunların tespit edilmesini istiyorum"
Çocuklarının ölüm haberini geç aldığını söyleyen Sakar, eski eşiyle 3 yıldır görüşmediğini belirterek, "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi" diye konuştu.
Çocuklarıyla 2 yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum" şeklinde konuştu.
ESKİ EŞİYLE İLGİLİ İDDİALARINI ANLATTI
Murat Sakar, eski eşinin psikolojik sorunları olup olmadığı yönündeki soruya şu iddialarla yanıt verdi:
"Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Bende onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."
"KIZIMI YANIMA ALMAK İSTİYORUM"
Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değişmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı" dedi.
Sakar, hayatta kalan tek kızı B.'nin başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kızım B. de başarılı bir öğrenci. 3 senedir de evde. Benim hayatta kalan tek kızım. Başka kimsem yok. Onu yanıma almak istiyorum. Sosyal hizmetlerden de, sevgili büyüklerimizde bana yardımcı olsunlar. Kızımın artık hayatı tehlikesi de olabilir. Ona sahip çıkıp, Kars'a getirmek istiyorum. Kardeşlerini gördü, başına gelenleri gördü. Şuanda tek başına olamaz. Anne zaten bu konuda çocuklardan haberi yok. Velayeti ondaydı. B. de aynı olsa, onu da kaybetsem o zaman yaşama amacım yok. Ne yapacağım?"
"DUYDUĞUMA GÖRE SON GİTTİKLERİ EVDE HUZURSUZLARMIŞ"
Çocukların son taşındıkları evde huzursuz olduklarını duyduğunu öne süren Sakar, "Duyduğuma göre, son gittikleri evde huzursuzlarmış ama neden huzursuzlar, orada hangi problemler oluştu onu bilemiyorum. Ama eski eşimin çocuklara şiddet uyguladığını zannetmem, çocuklarını neden dövsün ki? Ali'nin cep telefonu da yanındaymış, onun bulunmasını istiyorum. O çok önemli. Giderken üzerindeymiş telefonu" şeklinde konuştu.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.