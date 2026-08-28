B.S.'nin annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği ve bu nedenle kapısını sürekli kilitli tuttuğunu belirttiği de aktarıldı.

B.S.'nin ayrıca son dönemde annesine daha ılımlı yaklaşmasının ardından kardeşlerinin kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını ve olay gecesi kendisini yanlarına almadıklarını söylediği bildirildi.

Olay gecesi evde bulunan diğer kardeş B.S.'nin (21) de ifadesine başvuruldu. B.S.'nin, kardeşlerinin anneleriyle ilişkileri, aile içerisinde son dönemde yaşananlar ve olay öncesindeki süreç hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Olay gecesi B.S.'nin kendi odasına geçerek kapısını kilitlediği ve uyuduğu, diğer 3 kardeşin ise saat 03.50 sıralarında birlikte evden ayrıldığı belirlendi.

B.S.'nin daha sonra kendisiyle görüşmek isteyen babasıyla da görüşmediği kaydedildi.

İfade işlemlerinin ardından B.S.'nin annesi veya babasıyla birlikte gitmek istemediğini ve kendisini güvende hissetmediğini belirterek kadın sığınma evine yerleştiği belirtildi.

Notlar arasında "Seni bizden deniz aldı" ve "Seni çok özlüyoruz" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi. Defterde ayrıca kardeşlerin yaşadıkları ve gelecek kaygılarına yönelik yazılar bulunduğu ifade edildi.

Evde yapılan incelemede kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir defter bulundu. Defterde, ailenin 10 yıl önce boğularak hayatını kaybeden çocuklarından Tansu'ya ilişkin notların yer aldığı belirtildi.

B.S.'nin sabah uyandığında kardeşlerini evde göremeyince aramaya çıktığı öğrenildi. Sık gittikleri sahil bölgesine giden B.S.'nin burada kardeşlerini aradığı, ulaşamayınca başka yerlere de baktığı belirtildi.

SORUŞTURMADA İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile bireylerinin ifadeleri, kardeşlerin evden ayrılma konusunda yaptıkları konuşmalara ilişkin bilgiler, defterdeki notlar ve kamera kayıtlarından elde edilen veriler birlikte değerlendirildi.

Mevcut bulgular doğrultusunda soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.

BABA MURAT SAKAR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İHA'nın haberine göre, 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken baba Murat Sakar özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Sakar, tek kızı B.'nin velayetini istediğini belirterek olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Sakar, yetkililere seslenerek şöyle dedi:

"Devlet büyüklerimizden, Adalet Bakanımızdan bu olayla ilgilenmelerini rica ediyorum. Telefonlarının, Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarının, çocuklarımın evden çıkış görüntülerinin, deniz kenarında hangi araçlara binildiğini vs. bunların tespit edilmesini istiyorum"

Çocuklarının ölüm haberini geç aldığını söyleyen Sakar, eski eşiyle 3 yıldır görüşmediğini belirterek, "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi" diye konuştu.

Çocuklarıyla 2 yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum" şeklinde konuştu.