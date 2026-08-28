Çürüyen meyveleri yiyen arılar sarhoş oldu: Saldırganlaşıp sokma riski artabilir
İngiltere’de yaz sonunun gelmesiyle birlikte çürüyen ve fermente olan meyvelere yönelen yaban arılarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA), fermente meyveleri tüketen bazı yaban arılarının sersemleyip daha saldırgan davranabileceğini ve bu nedenle insanları sokma riskinin artabileceğini açıkladı.
The Sun'ın haberine göre uzmanlar özellikle Hull bölgesindeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, yaban arısı sokmalarının bazı kişilerde hayatı tehdit edebilen anafilaksiye yol açabileceğine dikkat çekti. Yetkililer ayrıca yoğun kullanılan alanlarda bulunan yuvalara kişilerin kendi başlarına müdahale etmemesi, bunun yerine profesyonel haşere kontrol ekiplerinden yardım alınması gerektiğini vurguladı.
YAZ SONUNDA FERMENTE MEYVELERE AKIN EDİYORLAR
Çevre yetkililerinin değerlendirmelerine göre, yaban arısı kolonilerindeki işçi arıların yaz sonlarında davranışları değişebiliyor. Kraliçe arının kışa hazırlanması için ihtiyaç duyduğu nektarın büyük ölçüde sağlanmasının ardından işçi yaban arılarının daha fazla boşta kaldığı ve bu dönemde çürümeye başlayan, fermente olmuş meyvelere yöneldiği belirtiliyor.
Fermentasyon sırasında oluşan alkolü içeren meyveleri tüketen yaban arılarının sarhoş veya sersemlemiş hale gelebildiği, bunun da davranışlarını etkileyerek daha saldırgan görünmelerine neden olabileceği ifade ediliyor.
"RAHATSIZ ETMEYİN" UYARISI
İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA) Teknik Departman Başkanı Natalie Bungay, yaban arılarının yalnızca insanlara tehdit oluşturan canlılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Yaban arılarının tozlaşmaya katkı sağladığını ve doğadaki zararlı böceklerin kontrolünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
Bungay, bu nedenle yaban arılarının mümkün olduğunca rahatsız edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
YUVALARI ŞAŞIRTICI YERLERDE DE ORTAYA ÇIKABİLİYOR
Uzmanlara göre yaban arıları yuvalarını yalnızca ağaç kovukları veya kulübeler gibi bilinen alanlara kurmuyor. Tuvalet rezervuarları ve hatta müzik aletleri gibi oldukça sıra dışı noktalar da yaban arılarının yuva yapabildiği yerler arasında bulunuyor.
Özellikle insanların yoğun şekilde kullandığı alanlarda bir yuva tespit edilmesi halinde, yuvaya bireysel olarak müdahale edilmemesi tavsiye ediliyor. BPCA, profesyonel haşere kontrol görevlilerinin gerekli ekipman ve ürünlere sahip olduğunu belirterek bu tür durumlarda uzmanlardan yardım alınmasını öneriyor.
SOKMALAR BAZI KİŞİLER İÇİN HAYATİ RİSK TAŞIYOR
BPCA, özellikle Hull bölgesinde yaşayanları yaban arılarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Her sokma ciddi sonuç doğurmasa da bazı kişilerde arı sokması, anafilaksi adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen ciddi bir alerjik reaksiyonu tetikleyebiliyor.
Bu nedenle yaban arılarının bulunduğu alanlarda dikkatli davranılması ve özellikle yuvaların bulunduğu bölgelere gereksiz şekilde yaklaşılmaması önem taşıyor.