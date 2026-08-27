Ehlers-Danlos sendromuna sahip olan küçük kız hastaneye kalça çıkığıyla gitti, bacağı koparak çıktı
Bağcılar'da kalça çıkığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ehlers-Danlos sendromlu küçük kız, doktorların saatler süren sert çekme ve zorlama girişimleri sonucu ağır yaralandı. Dokuları kopan ve iç kanama geçiren küçük kız entübe edilirken, ailesi sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz 2 Ağustos gecesi evinde düşen ve kalçasında ağrı ile çıkık şüphesi oluşan I.I., ailesi tarafından Bağcılar'daki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Aile, hastane çalışanlarına ve doktorlara kızlarının Ehlers-Danlos sendromu gibi özel bir genetik rahatsızlığı bulunduğunu, kas-iskelet sisteminin oldukça hassas olduğunu ve bacağında platin yer aldığını hem sözlü hem de yazılı olarak defalarca aktardı.
SERT ÇEKME VE ZORLAMA GİRİŞİMLERİ TEKRAR TEKRAR UYGUANDI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; ortopedi ekibi, hastanın sendromik hassasiyetini hiçe sayarak kalçayı kapalı redüksiyonla yerine oturtmak için yaklaşık 4 saat boyunca 3 ila 5 sağlık personelinin katılımıyla 5-6 kez çok sert çekme ve zorlama girişiminde bulundu. Bacakta aşırı şişlik ve ödem oluşmasına, her deneme başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen röntgenler çekilerek aynı sert işlemler aralıksız tekrarlandı.
OPERASYONUN ARDINDAN DURUMU AĞIRLAŞTI, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI
Zorlamalara rağmen kalça yerine oturtulamayınca genç kız apar topar ameliyata alındı. Ameliyat sırasında aileye verilen bilgiler skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Bilgilendirmeye göre; genç kızın bacağındaki kas ve yumuşak dokuların kemikten koptuğu ve ayrıldığı, ciddi bir iç kanama meydana geldiği ifade edildi.
Ayrıca sağ bacağın arka tarafında, dirsek ve diz hizasının yaklaşık 4-5 parmak altındaki bölgede ağır bir kopma yaşandığı, dokuların yeniden dikilmek zorunda kalındığı ve uygulanan dikişlerin bacağı kurtarmaya yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi.
Operasyonun ardından durumu ağırlaşan kız çocuğu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
BİLEĞİ ÇIKTI, BEL BÖLGESİNDE VE DAMARLARINDA CİDDİ YARALANMALAR OLUŞTU
Yoğun bakımdan servise çıktıktan 2 gün sonra yeni bir acı gerçek daha aileye iletildi. Hastaneye sadece kalça çıkığı şüphesiyle getirilen küçük kızın, zorlamalı çekmeler neticesinde bileğinin de çıktığı, bel bölgesinde ve damarlarında ciddi yaralanmalar oluştuğu ortaya çıktı. Ailenin tepkisi üzerine müdahaleyi yapan hekimler ve asistanlar, yapılan işlemlerin kuralına uygun olduğunu öne sürdü.
AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Baba Bayram I. ve anne Elif I; ağır ihmal ve vahşet iddialarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile sunduğu suç duyurusu ve CİMER dilekçesinde; hastanenin tüm kamera kayıtları, röntgen filmleri ve ameliyat raporlarının güvence altına alınarak incelenmesini istedi.
Ehlers-Danlos sendromlu bir hastaya uygulanan acil redüksiyon protokollerinin tıp kurallarına uygun olup olmadığının Adli Tıp Kurumu'nca araştırılmasını talep eden aile, kalça dışındaki eklem çıkıkları, damar hasarı ve doku kopmalarına sebep olan ilgili doktorlar ve sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep etti. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
EHLERS-DANLOS SENDROMU NEDİR?
Ehlers-Danlos sendromu (EDS), cilt, eklemler, damarlar ve diğer dokuları etkileyen, çoğunlukla genetik bir bağ dokusu hastalıkları grubudur. Eklem gevşekliği ve aşırı hareketlilik, kolay morarma, cildin fazla esnemesi, eklem çıkıkları ve kronik ağrı gibi belirtilere yol açabilir. EDS'nin hastalığı tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavisi bulunmamaktadır; tedavi, belirtileri kontrol etmeye ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir.