Genç kızın bacağındaki kas ve yumuşak dokuların kemikten koptuğu ve ayrıldığı ve bacağında ciddi bir iç kanama meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca sağ bacağın arka tarafında, dirsek ve diz hizasının yaklaşık 4-5 parmak altındaki bölgede ağır bir kopma yaşandığı, dokuların yeniden dikilmek zorunda kalındığı ve uygulanan dikişlerin bacağı kurtarmaya yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Operasyonun ardından durumu ağırlaşan kız çocuğu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Yapılan işlemlerin ardından durumu ağırlaşan kız çocuğu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. BİLEĞİ ÇIKTI, BEL BÖLGESİNDE VE DAMARLARINDA CİDDİ YARALANMALAR OLUŞTU

Yoğun bakımdan servise çıktıktan 2 gün sonra yeni bir acı gerçek daha aileye iletildi. Hastaneye sadece kalça çıkığı şüphesiyle getirilen küçük kızın, zorlamalı çekmeler neticesinde bileğinin de çıktığı, bel bölgesinde ve damarlarında ciddi yaralanmalar oluştuğu ortaya çıktı. Ailenin tepkisi üzerine müdahaleyi yapan hekimler ve asistanlar, yapılan işlemlerin kuralına uygun olduğunu öne sürdü.

Küçük kızın bileğinin de çıktığı, bel bölgesinde ve damarlarında yaralanmalar oluştuğu öğrenildi. AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Baba Bayram I. ve anne Elif I; ağır ihmal ve vahşet iddialarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile sunduğu suç duyurusu ve CİMER dilekçesinde; hastanenin tüm kamera kayıtları, röntgen filmleri ve ameliyat raporlarının güvence altına alınarak incelenmesini istedi.

Aile, ağır ihmal ve vahşet iddialarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ehlers-Danlos sendromlu bir hastaya uygulanan acil redüksiyon protokollerinin tıp kurallarına uygun olup olmadığının Adli Tıp Kurumu'nca araştırılmasını talep eden aile, kalça dışındaki eklem çıkıkları, damar hasarı ve doku kopmalarına sebep olan ilgili doktorlar ve sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep etti. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.