Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinde dördüncü kattan çakılan yük asansörünün devrilmesiyle bir işçi ağır yaralandı. Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25), 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü. Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.