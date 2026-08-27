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Gaziosmanpaşa'da 4. kattan düşen yük asansörünün devrilmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde meydana gelen kazada, 4'üncü kattan düşen yük asansörünün devrilmesiyle ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Gaziosmanpaşa'da 4. kattan düşen yük asansörünün devrilmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinde dördüncü kattan çakılan yük asansörünün devrilmesiyle bir işçi ağır yaralandı. Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşada yük asansörü düştü: 25 yaşındaki işçi ağır yaralandı, iş yeri sahibi gözaltındaGaziosmanpaşada yük asansörü düştü: 25 yaşındaki işçi ağır yaralandı, iş yeri sahibi gözaltında

İş yerinde dördüncü kattan çakılan yük asansörünün devrilmesiyle bir işçi ağır yaralandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)İş yerinde dördüncü kattan çakılan yük asansörünün devrilmesiyle bir işçi ağır yaralandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

DÜŞEN ASANSÖRDE BULUNAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25), 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü. Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü.Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, işçinin bulunduğu yük asansörünün bir anda 4'üncü kattan aşağıya düştüğü, çevredeki çalışanların ise arkadaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

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