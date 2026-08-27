Avcılar'da "galeri" yangını: 3 otomobil küle döndü
Avcılar'da sabaha karşı oto galeriye ait park halindeki araçlarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 otomobili küle çevirerek kullanılamaz hale getirirken, 1 araç galeri çalışanlarının son andaki müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Avcılar'da bir oto galeriye ait park halindeki 4 araçta gece yarısı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 3 otomobili küle çeviren yangında, bir araç galeri çalışanlarının son andaki müdahalesiyle kurtarıldı.
ALEVLER 4 ARACI ANINDA SARDI
Olay, saat 04.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Bir oto galeriye ait yan yana park edilmiş 4 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede 3 otomobili tamamen kapladı.
ÇALIŞANLAR BİR ARACI SON ANDA KURTARDI
Alevlerin yükseldiğini gören iş yeri çalışanları duruma anında müdahale etti. Çalışanlar, alevlerin sıçradığı dördüncü otomobili çekerek daha fazla yanmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi, kurtarılan araçta ise maddi hasar oluştu.
KAMERA KAYITLARI İNCELEMEDE: KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Yangının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.
Güvenlik güçlerinin olayın bir kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.