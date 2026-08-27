Avcılar'da "galeri" yangını: 3 otomobil küle döndü

İstanbul Avcılar'da bir oto galeriye ait park halindeki 4 araçta gece yarısı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 3 otomobili küle çeviren yangında, bir araç galeri çalışanlarının son andaki müdahalesiyle kurtarıldı.

ALEVLER 4 ARACI ANINDA SARDI

Olay, saat 04.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Bir oto galeriye ait yan yana park edilmiş 4 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede 3 otomobili tamamen kapladı.

Avcılar’da oto galeride yangın