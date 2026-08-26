Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

YANGIN HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLERLE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.