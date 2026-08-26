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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzünü kara dumanların kapladığı, ara ara patlamaların yaşandığı tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi havadan dronla görüntülendi.

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı

Elazığ'da Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

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Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

YANGIN HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLERLE ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çıkan yangından dolayı kısa sürede gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ara ara patlamaların yaşandığı fabrikada ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın dronla görüntülendi.

Yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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