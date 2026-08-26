Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzünü kara dumanların kapladığı, ara ara patlamaların yaşandığı tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi havadan dronla görüntülendi.
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Elazığ'da Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.
YANGIN HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLERLE ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangından dolayı kısa sürede gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ara ara patlamaların yaşandığı fabrikada ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın dronla görüntülendi.
Yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam