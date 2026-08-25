Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile benzin taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken, 35 kişi yaralandı. Tankerdeki yakıt yola döküldü.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü ile benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
35 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 35 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü.
Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü.
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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam