Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı

Kayseri’de otobüs ile tanker çarpıştı

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Osman Kavuncu Bulvarı'nda Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü ile benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kayseri'de yolcu otobüsü ile benzin taşıyan tanker çarpıştı (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.