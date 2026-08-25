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Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile benzin taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken, 35 kişi yaralandı. Tankerdeki yakıt yola döküldü.

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Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü ile benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

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Kayseri'de yolcu otobüsü ile benzin taşıyan tanker çarpıştı (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Kayseri'de yolcu otobüsü ile benzin taşıyan tanker çarpıştı (Haberin görselleri AA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-3

35 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 35 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-4

YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü.

Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-5

Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü.

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Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-7 Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-8 Kayseri'de faciaya ramak kala: Otobüs benzin tankeriyle çarpıştı-9
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