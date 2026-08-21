Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında şok bir olay yaşandı. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), bir süredir tehdit ettiği 2 çocuk annesi Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü (38) çalıştığı havalimanında beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

EVDE BULAMAYINCA İŞE GELDİ

Edinilen bilgilere göre, havalimanında satış danışmanı olarak çalışan Elina Şengün ile Hüseyin Durmaz'ın 2 yıldır süren bir birlikteliği vardı. Şengün'ü uzun süredir tehdit ettiği öğrenilen emekli polis Durmaz, sabah saatlerinde kadını evinde bulamayınca çalıştığı Antalya Havalimanı'na geldi.