Antalya Havalimanı otoparkında silahlı olay: Emekli polis Hüseyin Durmaz sevgilisi Elina Şengün'ü vurdu!
Tehdit ettiği iki çocuk annesi sevgilisi Elina Şengün’ü (38) evinde bulamayınca çalıştığı Antalya Havalimanı’na giden emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), dehşet saçtı. Otoparkta karşılaştığı kadını beylik tabancasıyla peş peşe ateş ederek öldüren Durmaz, olay yerinde beylik silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında şok bir olay yaşandı. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz (51), bir süredir tehdit ettiği 2 çocuk annesi Gürcistan asıllı sevgilisi Elina Şengün'ü (38) çalıştığı havalimanında beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
EVDE BULAMAYINCA İŞE GELDİ
Edinilen bilgilere göre, havalimanında satış danışmanı olarak çalışan Elina Şengün ile Hüseyin Durmaz'ın 2 yıldır süren bir birlikteliği vardı. Şengün'ü uzun süredir tehdit ettiği öğrenilen emekli polis Durmaz, sabah saatlerinde kadını evinde bulamayınca çalıştığı Antalya Havalimanı'na geldi.
ARACINDAN TABANCASINI ALIP VURDU
Otoparkta karşılaştığı Şengün'ün üzerine yürüyen Durmaz, aracına giderek beylik tabancasını aldı. Şengün'e peş peşe ateş eden Durmaz, talihsiz kadını kanlar içinde yere serdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Elina Şengün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Hüseyin Durmaz ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.