Yalova'da 8 aylık hamile eşini vurdu intihara kalkıştı
Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde çıkan tartışmada Muhammed D., 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Eşini kanlar içinde bıraktıktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son vermeye çalışan saldırgan koca ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz kadının karnındaki 8 aylık bebeği de kurtarılamadı.
Yalova'da 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İNTİHAR ETTİ
Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.