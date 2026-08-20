Yalova'da 8 aylık hamile eşini vurdu intihara kalkıştı

Yalova'da 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli silahla kendisine de ateş etti.