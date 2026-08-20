Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın trafik kazası geçirdi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kaza geçirdi. Olay, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

Çorum'da makam aracı zincirleme kazaya karıştı: Başkan Aşgın yara almadan atlattı

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (Fotoğraflar: DHA)

4 ARAÇTA MADDİ HASAR

Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.