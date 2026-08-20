Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın trafik kazası geçirdi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içinde bulunduğu cip, zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 aracın hasar gördüğü kazada Başkan Aşgın ve beraberindekiler yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kaza geçirdi. Olay, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.Çorum'da makam aracı zincirleme kazaya karıştı: Başkan Aşgın yara almadan atlattı
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
4 ARAÇTA MADDİ HASAR
Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.