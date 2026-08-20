Sakarya'da aile faciası! Üvey babasını yatak odasında vurdu: Kaçarken yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde A.Y.F., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı üvey babası A.D.'ye (45) tabancayla ateş etti. Boynundan ağır yaralanan A.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan üvey oğul polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan 45 yaşındaki A.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.F. ise polis ekiplerince yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan bir binanın teras katında meydana geldi.Aile içi kavga cinayetle bitti: Üvey babasını vurarak öldürdü
YATAK ODASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, teras kattaki yatak odasında A.Y.F. ile üvey babası A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., yanında bulunan tabancayla üvey babasına ateş etti.
BOYNUNDAN VURULDU
Silahlı saldırıda boynunun sağ tarafından vurulan A.D., kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 45 yaşındaki A.D., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan A.D.'nin yakınları hastane önüne geldi.
ÜVEY OĞUL KAÇARKEN YAKALANDI
Silahlı olayın ardından A.Y.F. olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, A.Y.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.