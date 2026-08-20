Sakarya'da aile faciası! Üvey babasını yatak odasında vurdu: Kaçarken yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan 45 yaşındaki A.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.F. ise polis ekiplerince yakalandı.

Tartışmanın ardından silahla vurulan A.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraflar: İHA)

YATAK ODASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, teras kattaki yatak odasında A.Y.F. ile üvey babası A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., yanında bulunan tabancayla üvey babasına ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU

Silahlı saldırıda boynunun sağ tarafından vurulan A.D., kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.