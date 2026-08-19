Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir! Gece dayanılmaz hale geliyor
İklim değişikliğiyle birlikte geceleri de etkisini artıran aşırı sıcaklar, yalnızca konforu değil insan sağlığını da tehdit ediyor. Gece boyunca yüksek sıcaklık ve nem, vücudun serinleyerek dinlenmesini zorlaştırırken uyku kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, sıcak gecelerin uzun vadede kalp-damar sağlığından günlük dikkat ve performansa kadar birçok alanı etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
İklim değişikliğiyle birlikte geceleri de yükselen sıcaklıklar, yalnızca uyku konforunu değil vücudun dinlenme ve kendini yenileme sürecini de olumsuz etkiliyor. Bilim insanları, giderek daha sık yaşanan sıcak gecelerin sağlık üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
GECELERİ DE SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR
Küresel ısınmayla birlikte sıcak hava artık yalnızca gündüz saatlerinde etkisini göstermiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gece sıcaklıkları da rekor seviyelere ulaşıyor. Mayıs ayında Hindistan'ın başkenti Delhi'de gece minimum sıcaklığı 32,4 derece olarak ölçülürken, Hindistan'ın bazı bölgelerinde gece sıcaklıkları normal değerlerin 3 ila 5 derece üzerinde seyretti. Batı Avrupa'da da yüksek sıcaklıkların gecelere taşındığı örnekler görüldü.
SICAK HAVA UYKU SÜRESİNİ AZALTIYOR
Yüksek gece sıcaklıklarının en belirgin etkilerinden biri uyku üzerinde görülüyor. Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankette, katılımcıların üçte ikisi sıcak hava dalgası sırasında uyumakta zorlandığını belirtirken yaklaşık yarısı her gece en az üç saat uyku kaybettiğini ifade etti.
1300'den fazla şehrin incelendiği araştırmaya göre ise 2020-2025 döneminde insanlar, gece sıcaklıkları nedeniyle yılda ortalama yaklaşık 56 saatlik uyku kaybı yaşadı.
VÜCUT GECE BOYUNCA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR
Uyku sırasında vücut, günlük stresin ardından kendini yenilemeye ve dengelemeye çalışıyor. Uykuya hazırlanırken vücut sıcaklığı düşüyor, damarlar genişliyor ve ısının vücudun merkezinden cilde ve uzuvlara taşınması kolaylaşıyor.
Ancak yatak odasının sıcak ve özellikle nemli olması, vücudun doğal serinleme mekanizmasını zorlaştırıyor. Bu durum hem uykuya dalmayı hem de uykuyu kesintisiz sürdürmeyi güçleştiriyor.
KALP DAHA FAZLA ÇALIŞIYOR, TERLEME ARTIYOR
Gece sıcağında vücut ısısını düşürmek için kalp cilde daha fazla kan pompalıyor. Bunun sonucunda kalp atış hızı yükselirken, sürekli terleme de su kaybına neden olabiliyor. Bu fiziksel yükün özellikle yaşlılar ve kalp-damar sistemi daha hassas kişiler açısından daha yorucu olabileceği belirtiliyor.
UYKUNUN BÖLÜNMESİ ERTESİ GÜNÜ DE ETKİLİYOR
Sıcak nedeniyle gece boyunca uyanmak, uyku döngüsünün doğal akışını bozuyor. Su içmek veya serinlemek için sık sık uyanmak, vücudun ihtiyaç duyduğu onarıcı uyku süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olabiliyor.
Kesintili uyku; kardiyovasküler, metabolik, bağışıklık, bilişsel ve duygusal iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda ertesi gün yorgunluk, dikkat sorunları ve fizyolojik dengenin bozulması görülebiliyor.
SICAK GECELER SAĞLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR
Nature'da yer alan habere göre gece sıcaklığının etkileri yalnızca uyku kaybıyla sınırlı kalmıyor. Doğu Asya'daki 28 şehir üzerinde yapılan bir çalışmada, yoğun gece sıcak hava dalgaları ölüm oranlarında yüzde 3'lük artışla ilişkilendirildi.
Hong Kong'da ise yaklaşık 30 derece sıcaklığın 12 saat boyunca devam ettiği uzun ve sıcak geceler, acil hastane başvurularında yüzde 3,1'lik artışla bağlantılı bulundu.
SADECE DIŞARIDAKİ SICAKLIĞA BAKMAK YETERLİ DEĞİL
Bilim insanlarına göre gece sıcaklığının sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmek için yalnızca dış ortam sıcaklığını ölçmek yeterli değil. Çünkü kişinin uyuduğu odanın sıcaklığı, nem oranı, sıcağa ne kadar süre maruz kaldığı ve vücudun bu koşullara verdiği tepki de önemli.
Bu nedenle araştırmacılar, gece riskinin vücudun maruz kaldığı termal yük ile kendini toparlama kapasitesi arasındaki dengesizlik üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
BİLİM İNSANLARI YENİ ARAŞTIRMALARA ODAKLANIYOR
Araştırmacılar, sıcak gecelerin etkilerini daha iyi anlayabilmek için yatak odalarındaki sıcaklık ve nemin yanı sıra uyku süresi, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı ve diğer fizyolojik göstergelerin birlikte takip edilmesini öneriyor.
Ayrıca sıcak gecelerden önce, sıcaklık sırasında ve sonrasında yapılan uzun süreli takiplerle, geceleri yeterince toparlanamamanın sonraki günlerde veya sonraki sıcak hava dalgalarında vücut üzerinde kalıcı bir yük oluşturup oluşturmadığının araştırılması gerektiği belirtiliyor.
GECE SERİNLİĞİ ARTIK SAĞLIK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ
İklim değişikliği sıcak geceleri daha sık hale getirirken, uzmanların dikkat çektiği nokta yalnızca gündüz sıcaklığının ne kadar yükseldiği değil, geceleri vücudun kendini soğutup toparlanmasına yeterli fırsatın kalıp kalmadığı. Bu nedenle gelecekte sıcak hava uyarılarında uyku ve gece boyunca gerçekleşen fizyolojik iyileşmenin de dikkate alınması önem taşıyor.