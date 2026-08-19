Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir! Gece dayanılmaz hale geliyor

Ancak yatak odasının sıcak ve özellikle nemli olması, vücudun doğal serinleme mekanizmasını zorlaştırıyor. Bu durum hem uykuya dalmayı hem de uykuyu kesintisiz sürdürmeyi güçleştiriyor.

Uyku sırasında vücut, günlük stresin ardından kendini yenilemeye ve dengelemeye çalışıyor. Uykuya hazırlanırken vücut sıcaklığı düşüyor, damarlar genişliyor ve ısının vücudun merkezinden cilde ve uzuvlara taşınması kolaylaşıyor.

Sıcak gecelerde terleme, kalp atışının hızlanması ve susuzluk vücudu daha fazla yoruyor.

Uykunun sık sık bölünmesi, ertesi gün yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve performans düşüklüğüne yol açabiliyor.

KALP DAHA FAZLA ÇALIŞIYOR, TERLEME ARTIYOR

Gece sıcağında vücut ısısını düşürmek için kalp cilde daha fazla kan pompalıyor. Bunun sonucunda kalp atış hızı yükselirken, sürekli terleme de su kaybına neden olabiliyor. Bu fiziksel yükün özellikle yaşlılar ve kalp-damar sistemi daha hassas kişiler açısından daha yorucu olabileceği belirtiliyor.

UYKUNUN BÖLÜNMESİ ERTESİ GÜNÜ DE ETKİLİYOR

Sıcak nedeniyle gece boyunca uyanmak, uyku döngüsünün doğal akışını bozuyor. Su içmek veya serinlemek için sık sık uyanmak, vücudun ihtiyaç duyduğu onarıcı uyku süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olabiliyor.

Kesintili uyku; kardiyovasküler, metabolik, bağışıklık, bilişsel ve duygusal iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda ertesi gün yorgunluk, dikkat sorunları ve fizyolojik dengenin bozulması görülebiliyor.