Sumak toplamak için evinden ayrılan Cezire Avlukyarı (75), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Osmaniye'de sumak toplamaya giden kadın ölü bulundu

Cezire Avlukyarı (75) (Fotoğraflar: İHA)

SUMAK TOPLAMAK İÇİN KIRSAL ALANA GİTMİŞTİ

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sumak toplamak için kırsal alana giden Cezire Avlukyarı'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve köylüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan aramalar sonucu Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bölgeye AFAD ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Avlukyarı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, engebeli arazi şartları nedeniyle traktörle taşınarak cenaze aracına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.