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Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli

Midas Temmuz 1. Dönem kampanyası çekiliş sonucu açıklandı! 9.143 kişinin katıldığı çekilişte, iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli belli oldu. Asil talihlinin ikramiyesini teslim alabilmek için 04.09.2026 tarihine kadar, yedek talihlinin ise 19.09.2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor.

Giriş Tarihi:
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Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli

Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli:

Talihli Türü
Talihli / Şehir
Asil Talihlisi
Sefa Dalda / Bitlis
Yedek Talihlisi
Ezgisu Şahin / İstanbul

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Bu kampanya MPİ'nin 29.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-92839 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 14.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 9.143 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 4.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 19.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.
No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli-2 Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli-3 Midas Temmuz 1. Dönem Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli-4

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