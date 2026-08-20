Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden aniden yola fırlayan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla savrulan yaya havaya fırladı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (Fotoğraflar: İHA)

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULARAK ASFALT ZEMİNE DÜŞTÜ

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinde seyir halindeki Emre Ö.'nün kullandığı 07 CLA 812 plakalı otomobilin, 1071 Sokak kesişimine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Ferya K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kazada yaralanan Ferya K. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, 3 kadının yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye kalktığı, kadınlardan 2 tanesi araçların geldiğini görünce durmasına rağmen Ferya K.'ın panikle koşmaya kalktığı ve aracın çarptığı ve savrularak düştüğü görüldü.