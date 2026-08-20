Şeker olmadan da kahvenizi daha lezzetli hale getirebilecek gözden kaçan bir malzeme

Bu yöntemde sonucu belirleyen asıl nokta ise fincana eklenen tuzun miktarı.

Kahvenin acılığını azaltmak için şeker ya da krema eklemek şart değil. Sofra tuzu da kahvenin tadını daha dengeli hale getirebiliyor.

DOĞRU MİKTARDA TUZ TADI BOZMADAN ACILIĞI AZALTABİLİYOR

Sofra tuzu yalnızca yiyecekleri tuzlu hale getirmiyor. Tatların ağızda nasıl algılandığını da değiştirebiliyor.

Nature'da yayımlanan bir çalışmaya göre tuz, acı tadın algılanmasını baskılayabiliyor. Kahvede de benzer etki, kafeinin oluşturduğu sert acılığın (bitter tadın) daha geri planda hissedilmesine yardımcı olabiliyor.

Bunun nedeni, acı tadı algılayan özel reseptörlerin çalışma biçimi. Verywell Health'in aktardığına göre son araştırmalar kahvedeki bazı bileşenlerin bu reseptörleri doğrudan harekete geçirdiğini gösteriyor.

Tuzun kahvedeki rolünü farklılaştıran asıl noktalardan biri ise şeker ve kremayla kıyaslandığında ortaya çıkıyor.

Basit bir dokunuş Bir tutam tuz,

acılığı geri planda bırakıyor

Kahvenin sert tadını kırmak için en sık kullanılan seçenekler şeker, yapay tatlandırıcı ve krema. Tuz ise acılığı bastırırken bu eklemelere duyulan ihtiyacı azaltabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

ŞEKER EKLENDİĞİNDE KAHVENİN AVANTAJI AYNI KALMAYABİLİYOR

American Journal of Clinical Nutrition'da 2025'te yayımlanan geniş kapsamlı araştırmada, günlük her bir fincan sade kahve tüketimi tip 2 diyabet riskinde yaklaşık yüzde 10 daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Ancak aynı araştırmada kahveye şeker ya da yapay tatlandırıcı eklendiğinde bu ilişkinin bir bölümünün zayıfladığı görüldü.

Sade kahve tüketimini kilo alma, bazı nörodejeneratif hastalıklar ve depresyon açısından daha düşük risklerle ilişkilendiren çalışmalar da bulunuyor. Fakat kahveye tuz eklerken hesaba katılması gereken başka bir değer daha var.