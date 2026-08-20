Şeker olmadan da kahvenizi daha lezzetli hale getirebilecek gözden kaçan bir malzeme
Kahvenin acı tadını kırmak için akla ilk gelen seçenek şeker olsa da, bilim insanları mutfaklarımızdaki o temel malzemenin çok daha etkili olduğunu ortaya koydu. Üstelik bu basit dokunuş, şekerin aksine kahvenin diyabet riskini düşüren yapısını da koruyor.
Kahvenin acılığını azaltmak için şeker ya da krema eklemek şart değil. Sofra tuzu da kahvenin tadını daha dengeli hale getirebiliyor.
Bu yöntemde sonucu belirleyen asıl nokta ise fincana eklenen tuzun miktarı.
DOĞRU MİKTARDA TUZ TADI BOZMADAN ACILIĞI AZALTABİLİYOR
Sofra tuzu yalnızca yiyecekleri tuzlu hale getirmiyor. Tatların ağızda nasıl algılandığını da değiştirebiliyor.
Nature'da yayımlanan bir çalışmaya göre tuz, acı tadın algılanmasını baskılayabiliyor. Kahvede de benzer etki, kafeinin oluşturduğu sert acılığın (bitter tadın) daha geri planda hissedilmesine yardımcı olabiliyor.
Bunun nedeni, acı tadı algılayan özel reseptörlerin çalışma biçimi. Verywell Health'in aktardığına göre son araştırmalar kahvedeki bazı bileşenlerin bu reseptörleri doğrudan harekete geçirdiğini gösteriyor.
Tuzun kahvedeki rolünü farklılaştıran asıl noktalardan biri ise şeker ve kremayla kıyaslandığında ortaya çıkıyor.
Kahvenin sert tadını kırmak için en sık kullanılan seçenekler şeker, yapay tatlandırıcı ve krema. Tuz ise acılığı bastırırken bu eklemelere duyulan ihtiyacı azaltabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.
ŞEKER EKLENDİĞİNDE KAHVENİN AVANTAJI AYNI KALMAYABİLİYOR
American Journal of Clinical Nutrition'da 2025'te yayımlanan geniş kapsamlı araştırmada, günlük her bir fincan sade kahve tüketimi tip 2 diyabet riskinde yaklaşık yüzde 10 daha düşük riskle ilişkilendirildi.
Ancak aynı araştırmada kahveye şeker ya da yapay tatlandırıcı eklendiğinde bu ilişkinin bir bölümünün zayıfladığı görüldü.
Sade kahve tüketimini kilo alma, bazı nörodejeneratif hastalıklar ve depresyon açısından daha düşük risklerle ilişkilendiren çalışmalar da bulunuyor. Fakat kahveye tuz eklerken hesaba katılması gereken başka bir değer daha var.
FİNCANDAKİ TUZ GÜNLÜK HESABA DOĞRUDAN EKLENİYOR
Tuzun yapısındaki sodyum, vücudun sıvı dengesi ve sinir sistemi için gerekli elektrolitlerden biri. Bu nedenle kahveye eklenen tuz da gün boyunca alınan toplam sodyum miktarının bir parçası oluyor.
Burada kullanılan miktar, yöntemin en kritik ayrıntısına dönüşüyor.
Amerikan Kalp Derneğinin verilerine göre bir fincan kahveye 1/16 çay kaşığı sofra tuzu eklemek yaklaşık 150 miligram sodyum sağlıyor.
Bu da yetişkinler için önerilen günlük üst sınırın yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.
Tuzu doğrudan her fincana eklemek yerine, kahve demlenmeden önce öğütülmüş kahvenin tamamına eklemek toplam sodyum miktarını daha düşük tutmaya yardımcı olabilir.
Asıl sınır ise gün boyunca tüketilen tüm yiyecek ve içeceklerle birlikte hesaplanıyor.
GÜNLÜK SINIR YAKLAŞIK BİR ÇAY KAŞIĞINA DENK GELİYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre yetişkinler ve gençlerin günlük sodyum alımını 2 bin 300 miligramın altında tutması öneriliyor.
Bu miktar yaklaşık bir çay kaşığı sofra tuzuna denk geliyor. Uzun süre yüksek miktarda sodyum tüketmek yüksek tansiyon ve kalp-damar sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.
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