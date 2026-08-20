Hatay'da patlamalarla birlikte alevlere teslim olarak yanan apartman dairesinde anne ve oğlu yanarak yaralandı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yangında alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.



EVDE ÇIKAN YANGINDA ANNE VE OĞLU YANARAK YARALANDI

Yangın; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 37.Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Giriş katta bulunan dairede sebebi henüz belirlenemeyen yangından dolayı alevler yükseldi. Ardı ardına patlamaların yaşandığı dairede alevleri fark eden 5 kişilik aile yangından kaçsa da anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı.

Giriş katta bulunan dairede sebebi henüz belirlenemeyen yangından dolayı alevler yükseldi.

ANNE VE OĞLUNUN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında anne ve oğlu yanarak yaralanırken 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yangında alevlere teslim olan ev ise kullanılmaz hale geldi.

Nisanur Yaylacı yaşadığı korku dolu anları anlattı.



"PATLAMA SESİNİ DUYDUM VE SARSILDIM."

Yangın anında yaşadığı korku dolu anları anlatan Nisanur Yaylacı, "Lavabodan çıkarken patlama sesini duydum ve sarsıldım, ben deprem olduğunu düşündüm. Kapıdan çıkar çıkmaz da yangının yayılmaya başladığını gördüm ve dışarıya koştum. Televizyonumuz, klimamız ve balkonda jeneratörümüz vardı o da patladı. İtfaiye çok hızlı müdahale etti ama olan oldu. Yangın bu odada başladı. Yangının nasıl çıktığını bende tam olarak görmedim, sadece yayıldığını gördüm. Dayılarım ve anneannemle bir arada yaşıyoruz. Küçük dayım baya ağır yaralandı, anneannem de yandı. Evimize tamirat gerekiyor, kurtarabildiğimiz eşyalar olursa onları kurtaracağız ve sıvalara kadar her şey yıkılmış." dedi.