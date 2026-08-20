Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracının lastiklerini bıçakla kesen şüpheli gözaltında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücüye saldırarak aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak 180 bin TL para cezası kesildi. O anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta trafikte bıçaklı saldırı!

Trafikte tartıştığı sürücüye saldırarak aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. (Fotoğraflar: İHA)

ELİNDEKİ BIÇAKLA LASTİĞİ DELİK DEŞİK ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücülerden biri, aracından bıçakla inerek, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Kapıyı açamayan şüpheli bıçakla lastiği delik deşik ederek çevredeki diğer sürücüler tarafından sakinleştirildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zanlıya ʺtrafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekʺ maddesinden 180 bin TL ceza kesildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 180 BİN TL CEZA KESİLDİ, 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, araç sürücüsü O.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlıya 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin TL ceza kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu.