Hem ihbarcı hem infazcı! “Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü: Cani kayınbirader tutuklandı

“Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü. (Fotoğraflar: İHA)

MEZARLIK YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 18 Ağustos'ta Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında meydana geldi.

Mezarlık yanında bir erkek cesedi bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Olay yerinde ayrıca çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

İHBARI YAPAN KİŞİ KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sonrasında soruşturma derinleştirildi.

Yapılan incelemelerde "Yaralı var" ihbarında bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Abuzer A. cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.