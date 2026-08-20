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Hem ihbarcı hem infazcı! “Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü: Cani kayınbirader tutuklandı

Adıyaman’da eniştesi Ömer Tunç’u öldürdüğü iddiasıyla aranan ve olayın ardından “Yaralı var” ihbarında bulunan Abuzer A. tutuklandı. HTS kayıtları ve istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Hem ihbarcı hem infazcı! “Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü: Cani kayınbirader tutuklandı

Adıyaman'da 42 yaşındaki Ömer Tunç'un mezarlık yakınında silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından "Yaralı var" ihbarında bulunduğu belirlenen Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A., jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

“Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü. (Fotoğraflar: İHA)“Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü. (Fotoğraflar: İHA)

MEZARLIK YANINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 18 Ağustos'ta Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında meydana geldi.

Mezarlık yanında bir erkek cesedi bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Olay yerinde ayrıca çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

İHBARI YAPAN KİŞİ KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sonrasında soruşturma derinleştirildi.

Yapılan incelemelerde "Yaralı var" ihbarında bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Abuzer A. cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

Kayıplara karıştı, yakalandı. Kayıplara karıştı, yakalandı.

HTS KAYITLARIYLA YERİ BELİRLENDİ

Şüphelinin yakalanması için HTS kayıtları ve istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma yürütüldü. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Abuzer A.'nın Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

Abuzer A. tutuklandı.Abuzer A. tutuklandı.

JANDARMADAN OPERASYON

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Abuzer A.'nın kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Hem ihbarcı hem infazcı! “Yaralı var” ihbarı cinayeti çözdü: Cani kayınbirader tutuklandı-5

ENİŞTE CİNAYETİNDE ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Abuzer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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