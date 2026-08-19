CANLI YAYIN
Geri

Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Kayseri'de, tıp fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Kadir E., tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 Mart günü korkunç bir kaza yaşandı. Mevlana Mahallesi Sayer Caddesinde meydana gelen olayda, Kadir E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan (22) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir E.'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu-1

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kadir E. hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 25'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Kadir E., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Mercan'ın şikayetçi babası M.M. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek aileye destek oldu.

Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu-2

"KEŞKE ALKOL İÇMESEYDİM"

Pişman olduğunu söyleyen sanık Kadir E., "Aileye ulaşamadım. Böyle bir olaya karıştığım için üzgünüm. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke alkol içmeseydim. Tahliye olursam anne ile görüşmeye söz veriyorum. Bu olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim. Cani de değilim. Tahliye olduğumda kendilerinden özür dileyeceğim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kızını zor şartlarda büyüttüğünü belirten baba M.M. ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

7 YIL HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE

Mahkeme hakimi, tutuklu sanık Kadir E.'yi, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi. Hakim, sanığın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

“Yaralı var” ihbarının altından cinayet şüphelisi çıktı! Kayınbirader HTS kayıtlarıyla yakalandı
SONRAKİ HABER

Adıyaman'da enişte cinayeti
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler