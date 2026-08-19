Balıkesir'de yangın paniği! Kamyonda başlayan alevler ormana sıçradı
Sındırgı ilçesindeki kamyonda başlayan yangın kısa sürede etkisini artırdı. Alevlerin yükselerek yol kenarındaki ormanlık alana sıçraması sonucu bölgeye ekipler sevk edilirken, yangının Kütahya'nın Simav ilçesine doğru büyüdüğü belirtildi. 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, iş makinesi ve 269 personelle ile yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav yolunda, saat 13.30 sıralarında süt kamyonunda yangın çıktı.
KAMYONDA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI
Kamyonda kısa sürede büyüyen yangın, yol kenarındaki çam ormanlarına sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.
ALEVLER KÜTAHYA'YA İLERLİYOR
Düvertepe Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazisindeki orman yangınının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru büyüdüğü kaydedildi.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, iş makinesi ve 269 personelle müdahale ediliyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Bir diğer yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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